美國9月零售銷售月增1.9%大勝預期 增幅寫7月以來最大

美國商務部週五 (16 日) 公布最新數據，受汽車、服飾等支出驅動，9 月零售銷售月增 1.9%，大幅優於市場預期及前值，且增幅寫下今年 7 月以來最大，顯示消費力道仍持續復甦。

商務部數據顯示，9 月零售銷售月增率報 1.9％，優於預期 0.7％和前值 0.6％；年增率報 5.4％，亦遠勝於前值 2.6％。

紅線：美國零售銷售年增率；綠線：美國核心零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)

從細項來看，9 月以服飾銷售表現最優異，月增 11％，體育用品、音樂和書籍銷售月增 5.7％，汽車銷售月增 3.6%，三者為帶動上月數據走高的主要類別。電子產品銷售是 9 月唯一走跌的類別，月減 1.6％。

美國銀行 (Bank of America) 資深美國經濟學家 Michelle Meyer 表示：「推動強勁銷售的一項原因在於因疫情延後至 9 月的返校購物季。一般來說，學生添購用品的時間點會在夏季，但今年因各校重新開放時間較晚，甚至有些根本沒有開放，導致人們延後消費。」

不過，經濟學家預計，當本月底宣布美國第三季 GDP 數據時，零售銷售數據將出現逆轉。

此外，隨著確診病例持續增加，市場越來越擔心經濟將在第四季顯著放緩，想要知道美國經濟會以什麼程度的動力邁向 2021 年，12 月的假期購物季將會是重要關鍵。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示：「8 月的強勁銷售值得開心，且消費者自春季以來大量累積的儲蓄，能為接下來的購物旺季帶來挹注。」

不過，Shepherdson 認為主要問題還是在於疫情，既使美國部分人口密集區的確診數僅適度增長，但無法確定這種趨勢是否可以維持下去，那些確診數處於高水平的地區，通常經濟活動惡化得非常快。