瑩碩生技自主收回糖尿病用藥 對財務無影響

瑩碩生技 (6677-TE) 今 (16) 日公告，旗下糖尿病用藥「立糖清膜衣錠 1/500 毫克」藥品主成分 metformin(二甲雙胍)，含有疑似致癌物的不純物 NDMA，基於安全考量啟動回收藥品，估回收金額約佔整體營收比重約 0.2%。

食藥署今年 8 月公告，含 metformin 成分藥品，都應逐批檢驗是否含有疑似致癌物的不純物 NDMA，且需符合攝取最大容許量，才能放行、販賣。

瑩碩指出，旗下立糖清膜衣錠 1/500 毫克，可能存在致癌不純物 NDMA，基於風險考量及保障民眾用藥安全，主動向食藥署進行通報，並回收效期內全批號藥品，同時停止生產該藥品。

食藥署指出，立糖清膜衣錠 1/500 毫克除停止製造外，市面上的 9 批號、共 235 萬顆藥也將全面下架。瑩碩預估，以目前該藥品的庫存及回收數量情形來看，估占公司營收 0.2%，對財務無重大影響。

瑩碩 9 月營收 7072 萬元，月增 2.89%、年增 17.57%；第 3 季營收 2.25 億元，季減 46.56%、年增 2.74%；前 9 月營收 6.47 億元，月減 0.69%。