台積電利多不敵觀望氛圍 台股短線力守季線

台股受美股拉回與觀望氛圍拖累，單周下跌 136.82 點，收在 12750.37 點，周線翻黑、失守 10 日線，上市公司市值也跌破 39 兆元，法人表示，美國大選前夕市場觀望氛圍仍濃厚，短線留意是否能守住季線與半年線支撐。

美國大選進入倒數兩周，加上美股拉回影響，即便權值股王台積電法說報佳音，仍無力拉抬大盤走勢，多空消息紛沓下，指數面臨震盪走勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近期盤勢區間震盪，盤面主流基本上是類股輪動，前波最強勢的股票無非是替代能源族群，再來就是低檔的股票反彈，沒有很明確的強勢股。

廖哲宏進一指出，下半年以來台股一直維持在 12100 到 13000 點附近做區間震盪，近期指數臨 13000 點、近關情怯，加上美國總統大選許尚未底定，觀望氣氛漸濃，也讓市場追價意願相對低。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，總統大選結果公布前，市場仍難脫震盪整理格局，加上歐洲疫情似乎有惡化疑慮，使得市場機構法人及大戶主力仍持續觀望態度，但預期美國大選結果底定後，市場不確定因素消除，美股可望重新回歸基本面。

至於台股部分，周書玄認為，儘管國安基金退場，但市場認為目前基本面經濟復甦情況良好，無論美國大選結果如何，對於新科技趨勢的展望仍朝向樂觀正面，而台灣又是半導體、晶圓代工、IC 設計的領頭羊，技術先驅優勢，可望持續站穩一席之地。

但周書玄也提醒，目前市場仍壟罩在疫情陰霾中，未來仍應留意高檔風險與疫情反撲等不確定因素，操作策略建議選擇具業績成長股、或是科技類中股價有修正後、價值面浮現之績優股。