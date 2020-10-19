人民幣中間價強升逾300基點 創18個月新高

周一 (19 日) 中國外匯管理局將人民幣中間價一口氣調升 322 基點，報 1 美元兌 6.701 人民幣，創下去年 4 月 18 日來新高，再度逼近 6.7 大關。

受到人民幣中間價逼近 6.7 的關卡刺激下，離岸人民幣在早盤走升的情況下又出現更進一步升值，一口氣升破 1 美元兌 6.69 大關，直逼 6.68，升值近 200 基點。

截至上午 09:31 止，離岸人民幣來到 1 美元兌 6.6871 人民幣，升值 138 基點，幅度 0.21%，有挑戰近期低點 6.6738 之勢。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

中國外匯投資研究院表示，人民幣匯率中長期走勢目前難以判斷，預計人民幣對美元匯率在 6.7 以下的水準波動將成常態，但若出現重大利空也不排除回到 7 字頭的可能性。

中國外匯投資研究院認為難下定論的原因有三點：第一，美國大選結果不明；第二中美關係仍處於不穩定的狀態；第三，新冠疫情給中國經濟、全球經濟帶來的結果仍未知，因不知是否全球會爆發第二波大流行。

中國社科院則指出，美元指數可能步入長期的趨貶週期，但由於目前的國際局勢極為複雜，美元指數即便在趨貶中仍不排除出現強彈。從基本面來看，無論是中美兩國 GDP 差距、利差、短期資本流入都是支持人民幣升值，今年底人民幣有機會到 6.6%～6.7%。

但中國社科院強調若未來三個月中美間的摩擦超出預期，人民幣兌美元可能會轉為貶值，下限可能是 7.2%～7.3%。

