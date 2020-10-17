花旗：亞馬遜今年Prime Day成績恐怕令人失望

花旗分析師週五報告指出，亞馬遜 (AMZN-US) 今年因新冠疫情而延遲舉辦 Prime Day，但比起往年成績，今年的 Prime Day 恐會令人大失所望。

花旗調查市場研究公司 SameWeb 收集的網絡流量信息，發現 2020 年 Prime Day 的網絡流量基本年率持平，遜於年率成長近 8% 的 2019 年表現。

花旗分析師稱，亞馬遜今年不像過往那樣大力讚揚 Prime Day。亞馬遜稱，Prime Day（週二至週三）提振了第三方賣家，為中小企業創造 35 億美元以上的銷售額。

這樣的用語完全不同以往，回顧 2016 年至 2019 年的 Prime Day，亞馬遜的形容都是「有史以來最大的一天」或「亞馬遜史上最大購物活動」。

2016 年：亞馬遜有史以來最大的一天。

2017 年：亞馬遜歷史上最大的一天。

2018 年：亞馬遜歷史上最大的購物活動

2019 年：亞馬遜歷史上最大的購物活動

2020 年：第三方賣家有史以來最大的兩個日子

花旗分析師推測，「依據亞馬遜新聞稿的用語，加上 SimilarWeb 的數據，今年的 Prime Day 似乎不是『有史以來最大』。」

報告指出，有幾個因素可能導致 Prime Day 表現差強人意，包括該活動自往常習慣的 7 月延遲至 10 月舉行、消費者行為因應新冠疫情而改變，以及臨近假日購物季節。

然而，即使事實證明今年的 Prime Day 令人失望，但疫情加速大眾轉向網路購物的趨勢，亞馬遜仍在此轉換趨勢中大為受益，第四季可望在 Prime Day 和假期購物熱潮的推動下，締造新紀錄。

亞馬遜週五股價下跌 1.98% 至 3272.71 美元。