【財經M平方】美國選舉經濟學 川普vs.拜登核心政策全解讀

引言

距離 2020 美國總統大選不到 100 日，共和黨以現任總統川普為首爭取連任，前副總統拜登（Joe Biden）在民主黨總統初選擊敗勁迪桑德斯後，出任民主黨總統候選人。

若兩方候選人選情差距不大，金融市場高機率等待選後反映，但若兩方差距開始擴大，則金融市場將領先反映贏者政策。近月由於美國疫情、種族議題隱憂再起，拜登在多家民調領先川普的幅度達到兩位數；此外，拜登集結民主黨內部成立聯合專案小組，於 7 月上旬公布一份長達 110 頁的政策文件，針對國內六大核心議題做出詳細建議，包括氣候變遷、刑事司法改革、公平經濟、醫療健保、教育、移民等，也成為我們第一時間分析兩方政策的原因。

驢象之爭－美國兩黨制的政治、經濟、價值對立

▌ 政治經濟

觀察拜登和川普競選的經濟政策，其本質上部分反映了民主黨（Democrat）和共和黨（Republican）的政治經濟理念差異。

民主黨自 1930 年代羅斯福新政以來便是凱因斯經濟學派的信徒，信奉大政府經濟，主張課徵重稅、擴大政府支出、實行社會福利照顧（著重醫療／教育）、鼓吹調高基本薪資並支持勞工工會；而共和黨擁護米爾頓 ‧ 傅利曼與芝加哥經濟學派，支持自由放任的資本主義體系、縮小政府規模、刪減社會福利支出、解除企業管制、減稅刺激商業投資，又以 1980 年代的雷根經濟學為典範。

▌ 價值理念

在個人、家庭、社會的價值觀方面，兩者也分別持有開放（Liberal）或保守（Conservative）的對立見解：民主黨較尊重個人權利與自由，追求社會平等並爭取少數／弱勢族群的權益；共和黨則相對保守，注重傳統家庭、倫理道德、信仰的價值觀，反對同性婚姻、墮胎、非法移民等社會議題。

值得注意的是，美國兩黨制貌似將議題焦點簡化為「二元對立」的關係，但黨內的意識形態也像一道漸層變化的政治光譜，候選人的意識形態各有不同。

舉例而言，雖同屬民主黨，希拉蕊和拜登多被視為中間派，桑德斯則自稱是偏向左派的社會主義者（socialist）；同樣地，川普在移民、種族議題（如穆斯林禁令或美墨圍牆）傾向民族主義（nationalism）或民粹主義（populism），但他反對小布希政府入侵伊拉克、抨擊自由貿易協定、維持社會安全保險等言論卻也能吸引中間選民的青睞。

▌ 關注議題

根據 2019 年美國智庫－皮尤研究中心（Pew Research Center）的研究調查：

• 共和黨選民最重視的五大選舉議題是：恐怖主義（83%）、經濟（79%）、社會保障金（68%）、移民（68%）、軍事（65%）。

• 民主黨選民最重視的五大選舉議題是：醫療（77%）、教育（76%）、環境（74%）、聯邦醫療保險（73%）與弱勢族群（71%）

我們可以發現

（1）兩黨關注議題截然不同

（2）美國全球貿易議題雖受世界關注，但是兩黨的重視程度卻僅落在中後段（共和黨 46%／民主黨 35%）

川普與拜登政策比較－「美國優先」川普經濟學續航，還是拜登「重建美好」

以下，我們比較兩位候選人的核心政策理念、過去政績，以及競選承諾

▌ 經濟振興

川普

儘管選戰倒數三個月，但是川普尚未拋出連任經濟政策，僅在接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示「我們會重建經濟，會把外國搶走的工作機會帶回美國本土，持續簽訂有利的貿易協議」。相較之下，川普與國會更專注於對抗眼前的肺炎疫情， 3 月上旬以來通過多項緊急法案與財政刺激計劃。

由於〈肺炎紓困法案》（CARES Act）提供每週 600 美元的聯邦失業救濟金補貼即將在 7／31 到期，共和黨參議院院長於 7 月底公佈最新紓困法案細節。市場預估將會發放新一輪的現金支票、延長「小企業薪資保護計畫」期限、延長聯邦失業救濟金補貼，整體規模約達 1 兆水準。

除此之外，隨著基礎建設融資法即將在今年 9／30 到期， 6 月傳出川普考慮提出 1 兆美元（原 2 兆美元）的基礎建設計畫（道路、橋樑、 5G 建設、鄉村網路），以應對新冠疫情並提振經濟，但並未對資金來源提供細節，僅強調低利環境有助政府挹注。

拜登

拜登以藍領、中產階級為訴求對象，經常自稱中產喬（Middle-Class Joe），並且多次表態「美國不是建立在華爾街銀行家、 CEO 、避險基金經理人，而是建立在由勞工與工會組成的中產階級」。拜登支持提升基本薪資至 $15 美金、強化工會角色、針對大型科技公司（FB、Google、Amazon）展開反托拉斯調查。

拜登於 7／10 在關鍵搖擺州－賓夕法尼亞發表演講，拋出大型經濟計畫「重建美好未來（Build Back Better）」，正面迎擊川普最擅長的「美國優先」與「讓美國再次偉大」經濟牌。提議投入 7,000 億美元購買美國貨、支持美國就業，承諾政府將動員二次大戰以來前所未有的採購、研發和投資。

MM 研究員

經濟振興方面，川普過去的經濟成績單雖亮眼，如今卻佈滿了疫情與失業的紅字，通過新一輪紓困法案、維持國內消費水平乃是川普的當務之急。拜登過去四年沒有公職在身的包袱，因而能夠聚焦在後疫情時代的經濟振興政策，目前已拋出 7,000 億美元採購美貨、研發投資的大型經濟計畫。

▌ 稅收

註：薪資稅（Payroll Tax）雇主按法規要從工資中扣除 7.65% 的稅，並轉交给地方／聯邦政府，用做社會安全福利與聯邦醫療保險。

川普

川普曾於 2017 年底簽署《減稅與就業法案》，個人稅方面，調降個人所得稅的邊際稅率、最高稅率從 39% 下調至 37% ，標準扣除額翻倍，被認為將受惠富人階級；企業稅方面，將最高 35% 的企業稅調降至 21%，並給予小企業 20% 扣除額，最主要受惠者為電信（33.8%）、金融（29%）等實際稅率高的產業。

川普的稅改預計在 2025 年到期，而根據 2021 財年聯邦預算提案（今年 2 月提出），川普政府希望延長前述稅改措施至 2035 年，但這將取決於共和黨是否能獲得參眾兩院相對多數。

拜登

拜登主張取消川普減稅政策，並將最高個人所得稅率從 37% 調升至 39.6% ，最高企業所得稅率從 21% 調升至 28% 。拜登表示應該停止獎勵富豪階級、開始獎勵勞動階級。

根據 Tax Policy Center 分析，75% 的加稅額會由美國所得前 1% 的家庭買單，93% 的加稅額會由所得前 20％ 的家庭買單，預期拜登的加稅改革在未來十年為美國政府增加 4 兆收入，而額外的政府收入將主要用於補助醫療健保、再生能源、兒童與長期照護等產業。而根據高盛集團預估，若上述加稅措施全部通過，將對 2021 年 S&P 500 企業收益造成近 12% 的衝擊。

MM 研究員

川普連任將會延續減稅政策，富人階級、大型企業持續受惠。拜登上任則將改推行加稅政策，主要受影響的為所得前 1% 的富豪階級，此外，亦將衝擊企業收益，將額外政府收入用作基礎建設、再生能源產業補貼，以及移轉性支出（教育、醫療、社福）。

▌ 能源

川普

川普否認氣候變遷的存在或科學證據，主張美國走向能源獨立、大力支持化石能源發展、撤除過去訂定的環保法規限制。2017 年甫上任即大刀闊斧，簽署多項行政命令要求重啟、加速輸油管的環保審查流程；廢除減少溫室氣體排放的潔淨電力計畫；放寬租用聯邦土地開採煤炭的短期禁令；鼓勵大西洋、太平洋、北極海、墨西哥灣等地的離岸油氣鑽探活動；退出巴黎氣候協定，認為該協議不公平、影響美國就業。

為奪取原油市場的主導權，川普於 2017 年 3 月簽署〈能源獨立〉行政命令，刺激國內原油生產、出口大幅攀升。美國於 2018 年超越俄羅斯和沙特，成為全球最大石油生產國，並於 2019 年成為石油淨出口國。

拜登

拜登在 1980 年代末期便是國會首批推動氣候變遷議題的先驅者，歐巴馬任內期間也積極規範碳排放，拜登對於氣候、綠能議題可說是駕輕就熟。拜登主張美國必須在 2050 年前成為淨零碳排放量的經濟體，並且大力發展乾淨能源、減少航空航運業的碳排放量、重返《巴黎氣候協定》。值得注意的是，拜登表示不會「全面禁止開採頁岩油」（儘管水力壓裂技術會釋出大量甲烷與造成環境問題，不過拜登擔憂國會難以通過法案、聯邦恐越權管制，且頁岩油可創造大量就業機會），但會停止未來在聯邦土地或水域上的新開採項目。

根據聯合專案小組提出的政策文件，拜登擬在四年內投資兩兆美元，藉以對抗氣候變遷。他曾於初選期間喊出「 10 年花費 1.7 兆美元， 2050 年前達成 100% 綠能經濟、零碳排放」，最新計畫則受到進步派民主黨眾議員歐加修－寇蒂茲長期主張的「綠色新政（Green New Deal）」影響而更加積極，預期會全面改造美國的基礎建設、能源發電、汽車製造、交通、住宅、農業等面向。

MM 研究員

川普以較老派的方法持續追求美國能源獨立、支持石化能源與頁岩油產業，藉由增加原油供給以壓抑油價，試圖延長聯準會寬鬆政策與景氣循環。拜登雖然表態不會全面禁止頁岩油，但會轉向推動再生能源、降低用油需求，增加綠能使太陽能、風電、電動車等產業相對受惠。

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