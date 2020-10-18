iPhone 12登台銷售倒數 銀行祭千元回饋金向果粉招手

萬眾矚目的 iPhone 12 系列本 (10) 月 23 日即將登場，電信業者與信用卡業者合作搶推刷卡購機優惠，鎖定國人偏愛的現金回饋率搭配分期方案，回饋率 2% 起跳，回饋金最高可達 4500 元，向果粉們招手。

蘋果新機 i12 即將「登台」，平均銷售單價約落在落在 23900 元到 48400 元區間，對於上班族來說負擔不小，而如何換機又能不傷荷包，成為果粉最關心的事。

從目前銀行已公布促刷方案來看，優惠架構主要以現金回饋與分期付款，其中刷卡回饋率約 2% 到 3% 不等，刷卡滿額還可申請分期付款，降低消費者購機負擔。

以兆豐銀行來說，合作通路包括 STUDIO A、德誼數位、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信等，刷卡回饋率 3.6%，單筆刷滿 14000 元，可享有 450 元回饋金，單筆刷滿 36000 元，可享 1300 元刷卡金。

永豐銀行信用卡回饋率 3%，持卡到大同 3C、順發 3C、良興電子、LG、STUDIO A、中華信、、遠傳、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、傑昇通訊、夏普震旦購機，單筆分期刷滿 15000 元，享有 250 元刷卡金，刷滿 15 萬回饋金可達 4500 元。

另外，華銀、聯邦銀與台北富邦銀行回饋率分別落在 2.4% 到 2% 不等。其中華銀與五大電信合作，單筆刷滿 12000 元可賺 288 元回饋金；台北富邦同樣與五大電信合作，單筆刷滿 15000 元回饋金 300 元，刷滿 3 萬元，回饋金可提高至 600 元。

聯邦銀行合作通路包括中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、三星智慧館、德誼科技、STUDIO A，回饋率 2.2%，最高刷滿 5 萬元可送 1100 元回饋金。