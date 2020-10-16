〈蘋果新品發表〉電商搶啖大餅 富邦媒、網家預購方案出爐

果粉期待已久的 iPhone 12 系列今 (16) 日開始進行預購，蝦皮購物將於中午 12 點開放預約，網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物和富邦媒 (8454-TW) 的 momo 購物網則將在晚上 8 點開跑，三大業者均看好，將掀起新一波動能。

momo 根據過去銷售數據分享，蘋果新機登場總能掀起一陣搶購風潮，去年 iPhone 11 開賣首日，短短 1 小時 momo 即湧進較平日 5 倍流量，而此次 iPhone 12 系列新機上市前，更早已成為熱議話題。

蝦皮購物搶先於中午 12 點開放預約，強打搭配線上手機回收最高更可享 30300 元回收金，刷指定信用卡最高再省 4600 元、最高回饋 35200 元等活動。

網家強調，旗下 PChome 24h 購物是台灣電商唯一全系列 Apple 授權經銷商，並祭出刷指定卡最高回饋 16%、獨家手機保險服務。

PChome 24h 購物說明，此次攜手遠傳與國泰產險合作，提供多元手機保險服務，獨家推出「手機碎屏險」和「全機保險」可供選擇，下單後 3 分鐘內即可透過專屬連結完成線上投保。

除了 iPhone 12， PChome 24h 購物也推出全站 iPhone 11 128G 促銷大幅降價 5400 元、iPhone 11 64G 現省 5000 元等優惠，以及「iPhone 舊機回收最高 3 萬 2」活動，樂觀看待將進一步推升 iPhone 整體手機買氣。

富邦媒旗下 momo 購物網今晚 8 點同步官方開放預購 iPhone 12、iPhone 12 Pro，為迎接此波換機潮，momo 提供信用卡最高回饋 3000、舊機回收最高換 26,600 紅利金、購機抽 16 萬黃金等活動，並導入集團資源，祭出刷富邦 momo 聯名信用卡享「免登記 5%momo 幣回饋無上限」、購機加辦台灣大門號「最高送 21500momo 幣」。

momo 樂觀看待，受惠此波換機潮，也將帶動周邊商品銷售成長 40%，已精選新機配件搶先開賣 7 折起。