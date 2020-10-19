OANDA本週外匯市場看點（2020年10月19日〜10月23日）

上週貨幣對強弱

上週，主要貨幣的日元和美元走強，而澳元走弱，歐洲貨幣走勢尚不明確。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

新型冠狀病毒感染擴大情況

主要在歐洲，被新型冠狀病毒感染的人數並未停止增加，在一些主要城市，諸如夜間出行禁令之類的行為限制已經收緊，人們擔心經濟增長會放緩。

如果本週繼續出現負面報告，例如感染人數增加和行為法規收緊，則有必要注意歐洲貨幣上漲的壓力和整個市場的風險承受能力下降。

英國與歐盟的貿易談判

上週在歐盟峰會上繼續進行貿易談判。隨著本週會談的進行，由於有關會談內容的最新報導，英鎊和歐元可能會不穩定。

將來，似乎雙方都會在某個地方做出讓步並達成協議，但是差距仍然很大，並且如果沒有達成協議就退出的可能性不為零，因此建議關注發展進度。

美國的其他經濟措施和總統大選的下落

美國國會將繼續將注意力集中在有關其他經濟措施的討論上。如果凹槽繼續未被填充，則應注意，市場可能具有強烈的避險情緒。

本週還將與美國總統大選的候選人進行辯論。到目前為止，前副總統拜登仍繼續主導支持率，但如果現任總統川普反彈支持率，對選舉結果的不確定性將增加，市場可能會做出負面反應。

FEB 主席鮑威爾和歐洲央行行長拉加德的發言

本週 19 日，FEB 主席鮑威爾和歐洲央行行長拉加德，以及中央銀行有關人士發表評論的機會很多。無論如何都要小心，因為如果有關於未來貨幣政策的線索，市場可能會做出敏感反應。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週，美元兌日元持續在 105 日元為中心推移。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在 105 日元形成的多空雙方都很多，價格上下擺脫 105 日元的話，受困一方的止損訂單會增加，走勢可能會向突破的一方推移。

從日線圖來看，價格逐漸出現收縮，似乎有蓄力的東西，價格走勢可能會向均

衡被打破一方推移。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，歐元兌美元持續上漲受壓推移，並且一度下跌至 1.17 以下。

從 OANDA 持倉數據圖表來看，下跌影響持有賬面損失的買入持倉少許增加，反彈時止盈賣出，低價位下跌時止損賣出都可能增加，上漲受阻推移可能會持續。

從日線圖來看，價格沒有上漲突破最高價便停止漲勢，最低價下跌的話，可能會真的迎來下跌趨勢，要注意下跌時價格能否守住低位位置。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元上漲受阻，下跌趨勢持續。

從 OANDA 持倉數據圖表來看，下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增多，反彈時逐漸賣出，低價位下跌的話，止損賣出都會增加，有必要警惕上漲受阻推移持續的可能。

在方向感不明顯的情況中，週末出現了下跌放緩的跡象，但是也要關注價格能否保持當前水平，出現下跌的話，能否守住低位線及近期支撐位位置，此外，出現反彈時，能否突破高位線及近期支撐位位置等，來進一步尋求行情走勢方向。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週末，澳元兌美元下跌持續，價格下跌至 0.70 前半段。

從 OANDA 持倉數據圖表來看，下跌影響，持有賬面損失的買入持倉明顯增多，反彈時逐漸賣出，低價位下跌的話，止損賣出都可能增加。

從日線圖來看，價格逐漸出現收縮的跡象，均衡被打破的話，價格可能會向被破的一方推移。

因此，在關注價格下跌時能否守住低位線及近期低位位置等，以此來尋求價格走勢方向。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

