郭明錤：iPhone 12預購大勝11系列 有助蘋果與產業鏈股價短期反彈

天風國際分析師郭明錤週一 (19 日) 發布報告指出，iPhone 12 與 12 Pro 優於 iPhone 11 系列的預購結果，有利近期 Apple 與產業鏈股價反彈。但之後能否持續，需要看 11 月的供需變化，以及 iPhone 12 mini 與 12 Pro Max 的預購結果。

郭明錤估計，iPhone 12 開放預購後 24 小時內的預購訂單，達到 170–200 萬支，相較之下， iPhone 11 系列的 50–80 萬支，而 iPhone 6 系列推出當時，達到 400 萬支。

他估計，iPhone 12 與 12 Pro 開賣後首週末銷售量為 700–900 萬支，不及 iPhone 11 系列的 1000–1200 萬支、iPhone 6S 系列的 1300 萬支和 iPhone 6 系列的 1000 萬支。

郭明錤認為，iPhone 12 mini 與 12 Pro Max 的預購訂單與首週末銷售量，將低於 iPhone 12 與 12 Pro。

因為核心果粉初期偏好高階機型、受益於中國強勁需求，與即將來臨的歐美市場旺季需求，使 iPhone 12 Pro 預購優於預期。大部分國家的 iPhone 12 Pro 運送時間為 2–4 週，來自中國的需求佔全球 35–45%。

他表示，中國預購需求強勁原因包括： 華為禁令造成部分高階手機需求移轉、以及 5G 基礎建設較普及有利營銷。

出貨占比部分，郭明錤預估 iPhone 12 mini、12、12 Pro 與 12 Pro Max 的 4Q20 出貨占比分別為 10–15%、30–35%、30–35% 與 15–20% 。