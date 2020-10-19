台股大漲157點 外資中止連3賣認錯回補 三大法人合買132.71億元

新台幣早盤強勢升值，熱錢再湧入台股，指數今 (19) 日由電子三雄與蘋概股領軍，開高走高，一口氣收復 5 日線、10 日線及 12900 點關卡，終場上漲 157.97 點，收在 12908.34 點。外資中止連 3 賣，大舉回補 127.57 億元，三大法人同站買方，共買超 132.71 億元。

觀察籌碼面，外資中止連 3 賣，回頭大買台股 127.57 億元，投信則小幅買超 0.6 億元，自營商也轉買，買超 4.52 億元，三大法人同站買方，共買超 132.71 億元。

電子三王表現方面，受惠 iPhone 12 預購優於預期，台積電股價止跌，勁揚近 2%，收在最高價 457.5 元，收復 5 日線；大立光同強彈逾 4%，站回 3000 元之上，終場收 3085 元；鴻海跳空大漲逾 3%，收在 81.3 元，市值升至 1.12 兆元，重回台股市值第二大。

觀察其他權值股走勢，聯發科、聯電表現不俗，股價均漲逾 1%；日月光投控、和泰車、智邦、群創漲勢強勁；金融股普遍走揚，包括永豐金、台新金等皆漲逾 1%。

PCB 族群第 4 季喜迎拉貨潮，重回市場焦點，金像電受惠筆電及伺服器用板需求強勁，今年獲利不俗，亮燈漲停；臻鼎 - KY 也一度攻上漲停，華通、鉅橡均漲逾半根停板；燿華、台郡、嘉聯益、台表科、景碩等也都站穩盤上。