加入歐美監管行列 日本反壟斷瞄準Google、臉書等科技巨頭

日本反壟斷機構週一 (19 日) 表示，將與美國、歐盟夥伴緊密合作，對 Google、臉書、亞馬遜等大型科技公司任何阻礙市場公平競爭的行為作出回應，且必要時將對 Google 對 Fitbit 的合併交易展開調查。

為了幫助網路平台奠定營運基礎，日本反壟斷機構正在監管槍頭瞄準簡稱「GAFA」的四大科技巨頭，分別為 Google(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB-US)。

日本公平貿易委員會 (FTC) 新任主席 Kazuyuki Furuya 表示，「GAFA」等跨國企業在全球進行類似的業務，考慮到此情況，各國之間的協調合作更顯重要。

「我們將與美國和歐洲夥伴緊密合作，對任何阻礙競爭的行為作出回應。」Furuya 向《路透社》表示，若任何合併交易或業務合作規模過於龐大，日方將對交易過程展開反壟斷調查。

Furuya 以 Google 收購穿戴設備商 Fitbit 一案為例。今年 8 月，歐盟反壟斷監管機構對 Google 展開反壟斷調查，前者欲以 21 億美元收購 Fitbit，擴大其在穿戴裝置市場上的市佔率，並和蘋果、三星等對手競爭。

今年 9 月才剛上任的 Furuya 表示，委員會還將針對日本手機市場進行研究，以檢視是否有任何空間可刺激市場競爭。