美國務卿：美國巴西應降低對中國商品的依賴

美國務卿龐培奧 (Mike Pompeo) 週一 (19 日) 警告，美國和巴西出於國安考量，皆需要減少對中國進口商品的依賴。

中國大量購買巴西的大豆和鐵礦砂，已成為巴西最大的貿易夥伴，而川普政府正在努力拉攏巴西以制衡中國。

龐培奧週一稱：「中國對巴西和美國的貿易很重要，但對國家安全也構成巨大風險。因此，龐培表示，與巴西達成貿易協議對於減少兩國對中國的依賴至關重要。」

龐培奧提到：「我們希望與巴西達成的協議越來越多。巴西和美國即將簽署三項協議，以達成貿易便利、強化監管做法和反貪汙。」

龐培奧稱：「在一定程度上，我們找到了增加美國和巴西之間貿易的方式，可以減少兩國對來自中國的關鍵項目依賴。」

龐培奧提到：「無論是兩、五、十年後，我們兩國人民將更加安全、我們兩國都將更加繁榮。在美國支持下，巴西愈來愈接近加入經濟合作與發展組織，希望此事盡快達成。」

由於中國對全球數據資安威脅，巴西總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 正考慮禁止華為參與巴西 5G 網路建設。巴西經濟部長 Paulo Guedes 表示，巴西和美國即將簽署協議，避免對雙邊貿易和投資實行雙重課稅。