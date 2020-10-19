〈美股早盤〉佩洛西喊話48小時內達成協議 主要指數早盤集體高開

美眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週日 (18 日) 再為紓困談判設立大限，稱若希望在美國大選前通過紓困法案，未來 48 小時將會是達成協議的重要關鍵，紓困案前景推動美股週一 (19 日) 高開，道瓊工業指數漲近百點或 0.4%，標普 500 指數亦漲 0.4%，那斯達克指數漲 0.5%，費半漲 0.9%。

由於參眾兩院的立法程序需要一段時間，除非談判過程有所斬獲，否則幾乎不可能在 11 月 3 日前於兩院通過法案，因此，佩洛西正向政府施壓，要求必須在本週二 (20 日) 前達成協議。

另一方面，中國週一 (19 日) 公布今年第三季經濟增速，年增率 4.9%，雖低於預期，仍顯著高於上季的 3.2%，累計成長率也由負轉正，其他經濟數據亦顯示強勁跡象，中國失業率在 9 月降至 5.4%。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情部分，約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球累計確診在週一 (19 日) 衝破 4000 萬大關，歐洲疫情更是引爆市場擔憂，繼英國、法國等歐洲政府相繼推出新禁令後，鑑於週日 (18 日) 創下單日新增確診紀錄，義大利政府也跟進宣佈新防疫措施，並通過 400 億歐元的新財政預算案。

經人口調整後，如今歐洲單日新增確診數已超越美國，以七日均數來看，歐洲平均每百萬人就有 187 例新增病例，超過美國的 162 例。

世界衛生組織 (WHO) 上週五 (16 日) 警告，隨著部分地區重症監護病床數量持續減少，醫療資源正接近承載能力，尤其歐洲疫情爆發更令人擔憂，目前該地區累計確診數佔全球的 17% 以上，死亡數約佔全球 22%。

截至台北時間週一 (19 日)21 時許：

道瓊指數上漲 99.06 點或 0.35%，暫報 28705.37 點

那斯達克上漲 60.98 點或 0.52%，暫報 11732.54 點

標普 500 指數上漲 14.27 點或 0.41%，暫報 3498.08 點

費半上漲 20.78 點 0.87%，暫報 2420.54 點

台積電 ADR 上漲 2.16% 至每股 88.57 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.774%

紐約輕原油上漲 0.10% 至每桶 40.92 美元

布蘭特原油上漲 0.05% 至每桶 42.95 美元

黃金上漲 0.47% 至每盎司 1915.40 美元

美元指數下跌 0.43% 至 93.275 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

康喬資源 (CXO-US) 早盤上漲 1.31％，至 49.24 美元。

康菲石油公司週一 (19 日) 宣布以 97 億美元、全股票交易方式，收購能源生產商康喬資源公司，合併後兩家公司將擁有約 230 億桶當量石油資源，WTI 原油的每桶平均供應成本將低於 30 美元。

以上週五 (16 日) 收盤價計算，康喬股價為 49.30 美元，收購溢價 1.4%。根據交易條款，康喬資源股東每股股票將換得 1.46 股的康菲股票。

阿斯利康 (AZN-US) 早盤上漲 0.34％，至 53.21 美元。

英媒報導，英國政府高級醫療官員 Jonathan Van-Tam 向國會議員表示，阿斯利康與牛津大學合作開發的新冠肺炎疫苗，可能在今年聖誕節過後不久推出。

其中一位參與談話的議員表示，Van-Tam 非常看好阿斯利康最終的臨床試驗結果，預計結果將在本月底至下月初之間出爐。

AMC Entertainment(AMC-US) 早盤上漲 8.88％，至 3.31 美元。

在紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 允許部分地區重新開放電影院後，全球最大電影院營運商 AMC Entertainment 宣布，紐約州的部分 AMC 據點將自本週五 (23 日) 重啟營運，預計到時將有 12 個 AMC 電影院重新開放。

據了解，得以重新開放的 AMC 電影院主要為在紐約州北部和長島 (Long Island) 部分地區，AMC 預計在 600 家據點中，有 530 個據點能夠在 10 月底前重新開放。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:00 將公布美國 10 月 NAHB 房產市場指數，預期 83.0，前值 83.0

華爾街分析：

瑞銀私人財富管理 (UBS Private Wealth Management) 執行董事 Tom Mantione 表示：「毫無疑問地，紓困法案已成為對話的焦點，共和、民主兩黨在 6 個星期內縮小 2 兆美元的規模差距，也許未來 36 個小時內將會再縮小 5000 億美元。」

含 Shaun Osborne 在內的加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 策略師表示：「有鑒於佩洛西設定了 48 小時的談判期限，風險情緒帶來的直接威脅可能取決於華盛頓，投資人依舊希望美國國會可在刺激措施方面取得進展。」

荷蘭國際集團 (ING) 經濟學家 Iris Pang 表示，儘管低於預期，但中國經濟增長率實際上仍相當不錯。該集團將 2020 年中國經濟增長預期自 0.7% 上調至 1.7%。

Nordea Asset Management 高級宏觀策略師 Sebastien Galy 表示：「我們持續看好中國經濟增長情勢將擴散至整個亞太地區。」