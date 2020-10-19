台幣終止連4貶收28.95元 央行：28或29字頭均可能出現

新台幣兌美元匯價今 (19) 日終止連 4 貶，早盤一度勁揚近 3 角，終場在央行調節下，升幅收斂至 2.9 分，收在 28.95 元，央行總裁楊金龍日前透露，台幣 28 元將成新常態，對此，央行澄清，台幣匯率大致介於 28.6 至 29.104 元之間波動，也就是 28 字頭或 29 字頭均有可能出現。

外資今天由賣轉買，帶動台股強彈逾百點，新台幣兌美元以 28.97 元開出後，隨即發動強勁攻勢，一度升值 2.78 角，觸及 28.701 元，不過，外資匯入匯出的單皆有，加上正值美國大選前夕，外資態度趨於觀望，終場台幣以升值 2.9 分、28.95 元作收，台北外匯市場成交量縮至 9.2 億美元。

楊金龍日前赴立法院備詢，針對外界預測台幣兌美元匯率 28 元可能是新常態，楊金龍坦言，半年至一年內可能是對的，對此，央行補充說明，匯率大致介於 28.6 至 29.104 元間波動，意即 28 字頭或 29 字頭均可能出現。

央行表示，匯市瞬息萬變，很難準確預測未來匯率的走勢，並強調，新台幣匯率原則上由供需決定，將密切注意資金進出情況，維護外匯市場秩序及金融市場的穩定。

匯銀人士指出，美國大選前，市場觀望態度轉濃，台幣可能較難展開新一波升勢，不過，短期欲弱不易，預料將在 28.9 元附近的價位區間整理。

觀察主要貨幣走勢，由於國際美元走弱，亞幣普遍升值，其中以韓元升 0.39% 最多，離岸人民幣也有 0.3% 的升幅，日圓、泰銖與台幣約升值 0.06%-0.1%。歐元兌美元勁揚 0.53%、英鎊強升 0.72%、紐元及澳幣同步走升。