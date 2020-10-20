傳京東方年底前開始供應iPhone 12面板

周二 (20 日) 陸媒引述產業鏈知情人士指出，京東方將於今年底向蘋果新款 iPhone 提供螢幕。目前 iPhone 12 系列面板供應商仍只有 LG 和三星。

消息人士表示京東方供應的範圍只限於 iPhone 12 和 iPhone 12 mini，而 iPhone 旗艦機種 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 仍由 LG 和三星負責供應。

之前報導曾提到 iPhone 12 系列面板的供應分別是三星提供 5.4 英吋 iPhone 12 mini、6.1 英吋 iPhone 12 Pro 及 6.7 英吋 iPhone 12 Pro Max 的 OLED 面板；剩餘一款 6.1 英吋 iPhone 12 的 OLED 面板則由 LG Display 供應。

(圖片: AFP)

今年 5 月份曾有分析師透露，6.1 英吋的 iPhone 12 面板將由京東方和 LG Display 分別提供。但隨後外媒報導指出京東方提供的 OLED 面板未能通過蘋果的測試，因此第一批 iPhone 12 的螢幕供應商只有三星、LG Display 兩家。

消息人士指出，蘋果計劃在今年前生產 7000 萬支 iPhone 12 手機，作為 iPhone 12 的螢幕的供應商，三星和 LG 至少要準備 8000 片手機 OLED 面板，其中三星約需要準備 6000 萬片，而 LG 則要準備約 2000 萬片。

蘋果目前在中國預購情況良好，銷售表現優於 iPhone 11。iPhone11 系列在中國開始預購後約三天的時間，其預約數量才超過 130 萬支，但 iPhone 12 在開始預購的 24 小時內數量已破 145 萬支。

蘋果 iPhone 6 自創下手機出貨高點以來，iPhone 出貨已連續 5 年下滑，換機週期也超過 5 年。根據計算在全球逾 10 億 iPhone 既有用戶中，72% 仍在使用 2017 年及更早的機型。

從今年 iPhone 12 的 5G、外觀等創新及定價策略來看，iPhone 12 的吸引力可以與 iPhone 4、iPhone 6 相提並論，市場認為 iPhone 12 是自 iPhone 6 以來最具吸引力的 iPhone，有機會刺激過去 5 年累積的換機需求，結束連續 5 年 iPhone 銷售量下滑的頹勢。

