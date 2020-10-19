〈陸股盤後〉GDP不如預期 上證開高走低下跌0.7%

周一 (19 日)A 股開高走低，早盤在 GDP 數據公佈前陸股表現強勁，由量子科技扮起市場人氣指標。隨後第三季中國 GDP 年增 4.9%，前三季累計數據由負轉正，但不如預期，導致銀行類股出現回檔，拖累 A 股翻黑。

今日 A 股收黑後，深證與創業板指日 K 線已出現連四黑 K，此外成交量仍保持低迷，滬深兩市合計成交人民幣 7391 億元，較上周五略增 4.3%。

盤面上，量子科技、農業、軍工等類股漲幅較大，醫療器械、煤炭、註冊制次新等類股則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.71%，報 3312.67 點；深證成指下跌 0.82%，報 13421.19 點；創業板指下跌 1.28%，報 2689.67 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 32.44 億元，其中滬股通賣超人民幣 2.76 億元，深股通賣超人民幣 29.68 億元。北向資金已連續 4 個交易日賣超，合計賣超人民幣 56.34 億元。

產業消息

中國政治局會議進行量子科技研究，利多消息刺激相關概念股應聲飆漲，成為今日 A 股盤面上最大亮點，中信國安、藍盾股份、浩豐科技、科大國創、光庫科技、盛洋科技紛紛漲停。

前一個交易日大漲的生技類股出現獲利回吐賣壓，成份股表現低迷，凱利泰大跌 9.5%，樂普醫療重挫 8.8%、三鑫醫療重挫 8.1%、康泰醫學大跌 6.3%、大博醫療崩跌 6.7%。

法人觀點

中國巨豐投顧認為在十一長假後 A 股連續 2 個交易日大漲，由於市場不確定性高資金不易久留，導致短線獲利了結賣壓重。不過整體大環境仍未轉差，A 股主要呈現大漲小回格局，投資人可在適當時機逢低加碼。

廣州萬隆表示，今日成交量雖有所擴大，但仍低於人民幣 8000 億元，反映新增投入股市的資金不多，大多是原本既有在市場打滾的資金進進出出。由於沒有新增資金這將使得短期 A 股內各類股的走勢進一步分離，行情可能更聚焦到有題材的個股上，在這種行情下投資人操作切忌不可追高。

