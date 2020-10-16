MLF展延利率不變 下周LPR報價恐連六凍

中國人行表示為保持流動性在合理水準，進行 5000 億人民幣 MLF 操作，這金額包含在周五 (16 日)MLF 到期展延。由於這次 MLF 的利率持在 2.95% 不變，市場已預期下周二 (20 日)LPR 報價下調機會極低，恐連六凍。

今 (16) 日有 2000 億人民幣 MLF 到期，人行進行 5000 億人民幣的操作，意味銀行體系將有增額 3000 億人民幣的中長期流動性，而人行此舉已是連續第三個月超額展延 MLF。

(圖片: AFP)

今年第一季受到新冠肺炎衝擊，人行透過降準及操作 MLF 的方式釋出中長期流動性，引導市場利率快速下滑。



第二季時人行針對流動性的操作是採「縮長放短」，MLF 減量展延成為常態。不過在中長期流動性逐漸回收的過程中，市場利率開始回升至人行政策利率水準，同業存單曾在 9 月份突破 MLF 利率。

因此，為控制利率在合理範圍，人行自 8 月起連續三個月超額展延 MLF。8 月份共有 5500 億人民幣 MLF 到期，人行則釋出 7000 億人民幣；9 月份有 2000 億人民幣 MLF 到期，人行釋出 6000 億人民幣。

而在 10 月份則有 2000 億人民幣 MLF 到期，人行展延 5000 億人民幣，意味淨釋出 3000 億人民幣的活水。在人行進行操作後，未來 12 個月累計未到期 MLF 餘額達 4.4 兆人民幣。

東方金誠指出，MLF 連續 3 個月超額展延，顯示人行正在向銀行體系補充中長期流動性，釋放「穩貨幣」訊號。

此外也有分析認為人行利用控制貨幣供給量來主導市場利率，這意味著未來降準、降息的機會已大大減低。一來是中國經濟已經開始復甦，人行要避免泡沫化，不會採取過度激進的貨幣政策，再加上中國在檯面上、檯面下隱含的債務過於龐大，已壓縮降息空間，在沒有必要時人行不會輕易出手降息。

而利用貨幣工具調整流動性更具彈性，可以因應當下市場對資金需求而調整，這更符合人行不斷強調的要掌握貨幣政策力道，實施穩健靈活的貨幣政策。

