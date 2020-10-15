人行暗示第四季貨幣寬鬆機率低

14 日中國人行傍晚舉行第三季金融統計數據新聞發布會，會上中國人行官員表示目前市場流動性與利率均已符合經濟所需，暗指第四季若無重大系統性的黑天鵝事件，存準率恐不會再下修。

中國人行新聞發言人阮健弘表示今年以來人行掌握住貨幣政策力道，堅持穩健靈活的貨幣政策，準確將資金引導至經濟所需，提高政策的直達性，強化對穩企業、保就業的金援。整體來看目前中國的流動性合理充裕，貨幣信貸和社會融資規模合理成長。

阮健弘指出中國金融機構在放款結構持續改善，對重點產業的中長期貸款的資金支援力道正不斷擴大。當中製造業的中長期貸款年增率已經連續 11 個月保持正成長，其中高技術製造業中長期貸款則維持高速增長。9 月底製造業中長期貸款的餘額年增 30.5%，這個漲幅比去年底高出 15.7 個百分點。

另一方面，基礎設施的中長期貸款同樣呈現高速成長。9 月底基礎設施的中長期貸款的餘額年增率達 13.5%，比去年底高出 3.4 個百分點。

(圖片: AFP)

對於已連續五個月 LPR 保持不變的看法，中國人行官員認為今年已降準三次，共釋出長期流動性 1.75 兆人民幣，滿足銀行貨幣創造服務實體經濟的需求。目前從長期、短期、中期流動性來看，銀行體系流動性都保持在合理充裕的水準。

而 LPR 保持穩定，市場利率圍繞人行指導利率運作，利率水準與現在的經濟基本面總體是相符的。人行言論暗示著如果沒有重大經濟意外發生，第四季再降準機率極低，LPR 再下調的空間也有限。

至於今年中國銀行要讓利 1.5 兆人民幣，人行官員表示今年前八個月金融體系為實體經濟減少負擔逾 1 兆人民幣，其中透過調降企業貸款利率所減少的負擔為 5260 億人民幣，反映出企業融資成本明顯下滑。

對於近期人民幣兌美元匯率升值，人行認為大方向來看這個升幅是較為溫和的。人行進一步解釋，今年 10 月 12 日人民幣對美元匯率的收盤價與去年年底相比升值 3.3%，與去年的平均值相比升值 2.5%，這升值幅度是低於歐元等其他國際主要貨幣。

不過為防人民幣升值過度出現如同 2018 年的 8 月中國外匯市場發生的「羊群效應」般，因此將外匯風險準備金率調降至零，以防人民幣升值失控。

