地段力優先 桃園車站旁「成功大院」月繳1.9萬 租不如買。

房市回溫，剛性需求出籠，根據內政部統計，25 坪以下住宅交易比例為 42.72％、需求最高；其中購屋條件包括「市中心」、「交通便利」與「低總價」等。

距桃園車站約 600 米的「成功大院」，單純安寧居住環境與成熟的商圈機能，總價 698 萬元起、訂簽 10％，未來完工每戶本利攤還只要 1.9 萬元，真正落實租不如買，深受當地客青睞。

「成功大院」位在成功路二段上，距離台鐵捷運紅線、捷運綠線雙交會的桃園火車站步行 10 分鐘距離，地段好、小環境便利，基地規模近千坪，最重要的是坪數設定非常符合自住客的需求，專家強調，未來具有相當大的增值空間。

全案基地達 1043 坪，強調是火車站周邊最完整、最稀有的開發建案，加上前面提到的公辦都更、強化了住宅與治安的機能，並兼具智慧建築、綠建築、耐震以及無障礙等標章，可以說是站前商圈第一個取得 4 大標章的住宅建案。全案主力規劃 2 房、3 房的產品，2 房規劃 19 坪、3 房包括 22 坪、29 坪、38 坪，訴求自備款 10%，3 年的工程期只要再付 10%，付款相對輕鬆。

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