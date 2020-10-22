〈房產〉商用不動產需求熱度居高不下 北市辦公空置率續走低

低利率時代來臨，加速資金投資，企業加碼投資辦公、廠辦、工業地產、旅館等各類不動產，依據本土商仲業者最新統計，第三季北市核心商圈得租金及售價都有小幅走高，平均單價 85.2 萬元，平均空置率仍在 2.32% 低檔，租金小幅上漲至 2343 元。

商仲業者指出，近期有萬海買下舊宗整棟廠辦、富邦買下王朝酒店等消息，產業供應鏈轉變是今年各廠的挑戰，因此許多企業開啟資產購置或活化計畫，帶動整體大型案件增加，使得今年第三季季上市櫃公司商用不動產交易金額創下 2015 年以來單季新高。

信義全球資產公司總經理柯宏安指出，面對商辦稀缺以及科技業高階產能回流台灣，建商、壽險持續加碼搶地，根據財政部稅收統計 9 月土地增值稅單月稅收突破 100 億元也反映此現象，商用不動產需求強，就連緊鄰捷運站附近的新興建大樓產品定位，也開始從住宅漸漸朝向辦公或是商場結合辦公的複合式開發。

台北辦公市場未來 2 年內雖有商辦大樓完工釋出，但企業自用比例較高，所剩可釋出面積仍少，要找到整棟當總部的企業只好往內湖、南港移入，而未來 7 年內新增辦公供給面積又以南港區占最多，其次是松山區，再來是中正區。

從買賣交易來看，平均單價在 85.2 萬元，租金資本化率落在 2.54%，北市 A + 辦公大樓平均單價上漲至 139.5 萬元，第三季信義世貿商圈為北市中最亮眼商圈，「統一國際大樓」就出現兩筆交易，拆算建物每坪單價來到每坪 170 萬元，創下有交易以來新高，帶動此區域平均售價從第二季的每坪 100.3 萬元上漲至 102.6 萬元。

值得注意的是，敦北民生及敦南商圈雖然在本季售價沒有明顯的變動，但隨著都更進度的推進，未來將有許多新商辦完工，而此商圈始終是外商、航空、金融、科技業熱愛進駐之地，租金、售價勢必有一波上漲動因。

租賃交易的部分，外商及新創產業龐大的需求再加上原有地主為了加速資產活化，把老舊商辦進行改建，像東元集團在松江南京的大樓將進行改建，短時間造成辦公釋出短缺，但企業擴編需求未減，願意付較高的租金承租較好的辦公室，平均租金上漲至每坪 2343 元，空置率周樣維持在 3% 以下，來到 2.32%。

從各商圈來看，信義世貿商圈、松江南京商圈都有較明顯的漲幅，平均租金信義世貿商圈為 3292 元、松江南京商圈為 1970 元，其中信義世貿商圈指標性大樓「國際貿易大樓」今年出現多筆交易，平均租金超過每坪 3300 元。

內科廠辦方面，在市中心需求外溢效果下，內科表現相當優異，平均單價 52.7 萬元、平均租金每坪 1188 元與空置率 4.62%，2020 年以舊宗段交易較為熱絡，萬海航運在第二季以 22.28 億元買下長虹新世代科技大樓 A 棟全棟後，第三季又以 15.38 億元買下長虹新世代科技大樓 B 棟全棟，兩棟合計總交易金額達 37.67 億元；此外，聰泰科技也以 7.9 億元買下舊宗段土地，帶旺整體舊宗段市場，平均空置率大幅下降至 8.35%。