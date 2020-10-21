〈房產〉益通南科工業園區逾八千坪土地、廠房標售案 12/18開標

台南科技工業區將有益通光能的工業地產逾 8000 坪土地將標售，委由商仲第一太平戴維斯處理，預定 12 月 18 日開標。

第一太平戴維斯指出，此次公開標售的標的位於台南科技工業區內的科技二路上，土地面積 8276.26 坪，建物總面積為 9444.34 坪，高規格的廠房規劃可立即進駐使用，訂 12 月 18 日開標。

去年下半年起中美科技戰升溫，轉單效應明顯，帶動台灣科技業加速在台擴廠，其中最大筆廠房交易為台積電 (2330-TW) 擴大南台灣投資，8 月即投入 95.3 億元，分別向益通光能、力特光電 (3051-TW) 及瀚宇彩晶 (6116-TW) 購入台南科學園區的工業廠房，總面積近 15.7 萬坪，將打造台積電 3 奈米及 5 奈米生產基地。

外資商仲第一太平戴維斯指出，目前台南市 14 個工業區中，以台南科學園區的占地 1043 公頃規模最大，其次為台南科技工業區的 495 公頃，但是目前台南科學園區的出租率已達 98%，可釋出物件稀少，且進駐規範相對嚴格、設廠門檻較高，而週邊的南科三期擴建計畫仍在規劃階段，預計 2023 年才能取得用地，時程漫長，預期這一波即刻擴廠效應，將會外溢至南科園區以外的台南工業區。

由經濟部所編定開發的台南科技工業區為台南市第二大的工業園區，相關生產配套措施，工業用水、用電及排汙設施規劃完善，吸引多家上市櫃企業在此設廠，包括友勁、可成、聯合再生及聲寶等公司，2019 年更吸引 Google 斥資 32 億元，向經濟部購入 20 公頃工業地，成立在台的第二座數據中心。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，此次釋出的台南科技工業區廠房，屋齡僅 11 年，建物外觀新穎氣派，整體規劃以作業廠房為主，部分空間則設有辦公室及員工餐廳，適合科技業及製造業作為南台灣的生產總部；另外，目前全台營建成本明顯上漲，建築業缺工情況嚴峻，對於欲購地自建工廠的企業來說，營建成本上升及興建工期延遲的風險大增，本廠房可即刻進駐使用的優勢，預估將吸引半導體供應鏈及指標科技大廠積極評估。