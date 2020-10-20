氣立5G產品與新廠挹注 明年營收挑戰新高

氣動元件廠氣立 (4555-TW) 第二季受惠防疫設備組件訂單加持，每股純益 0.71 元，單季勝過去年一年，估第三季也維持相當獲利水準；氣立看好， 2021 年因新廠啟用，及 5G 通訊設備生產需求，全年營收將挑戰 18 億元以上新高水準。

氣立今年第三季獲利將維持上季水準，較去年同期倍增，全年每股純益上看 2.2 元。

氣立已擺脫去年貿易戰及第一季肺炎疫情的衝擊，預期下半年電子廠客戶訂單挹注下，營運將可優於去年，同時，氣立在浙江平湖新廠將在明年進入投產營運，有助業績進一步提升。

以氣立今年整體營收結構來看，上半年主要以醫療電子組件為主，下半年則以包括因新 5G 通訊的需求設備，有利第四季營收超越去年同期的 3.42 億元，全年營收 15-16 億元，年成長 17%。同時，氣立看好，2021 年因新廠的啟用及 5G 通訊設備生產需求，全年營收將挑戰 18 億元以上的新高，超越 2018 年的 17.04 億元歷史高點。

氣立浙江平湖新廠已進入完工階段，預計 2021 年可投產營運，氣立主管表示，為滿足需求，新廠區擁有大陸極難申請的排汙執照，可完成模具、鋁壓鑄、陽極、烤漆及精加工等製程，除自用外，並可對外接單，隨著營運規模擴大，有利再創營收高峰。