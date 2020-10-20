軒郁轉上櫃掛牌首日大漲3成 大展蜜月行情

軒郁 (6703-TW) 今 (20) 日興櫃轉上櫃，掛牌參考價 96.9 元，隨著迎接美容保養銷售旺季，本季營運有望攀全年高峰，股價開盤隨即衝上 127 元，漲幅逾 3 成，大展蜜月行情。

軒郁透過大數據分析，進行美妝產品開發與銷售，旗下共有 3 大品牌，包括 SEXYLOOK 極美肌、未來美及露蒂雅，分別搶攻不同目標族群，其中 SEXYLOOK 與日本同步，搶攻學生、愛嘗鮮的年輕族群；未來美注重快速保養，適合喜愛韓系的上班族；露蒂雅則針對重視品味，具有一定經濟水準的女性客群；並經營 iQueen(愛女人購物網)。

軒郁表示，過去實體通路仰賴國外觀光客居多，同樣受到疫情影響，業績大幅衰退，近期則在疫情趨緩下，人流、業績恢復 5 成以上，若疫情未持續擴大，營運可望同步回升。

軒郁第 3 季營收 3.44 億元，季增 4.24%、年增 47%，法人看好，下半年為產業銷售旺季，加上迎來雙 11、雙 12 促銷檔期，第 4 季可望維持全年營運高峰。

此外，軒郁去年開始跨入保健品市場，除針對女性的保健食品外，看準銀髮族對保健食品需求大，其中，血脂市場規模每年上看 500 億元，預計明年將推出新品。法人認為，由於保健食品單價高，毛利優於美妝品，在新品挹注下，毛利率可望同步成長。