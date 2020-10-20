波力-KY碳纖維複合汽車輪圈新品 明首度在台亮相

波力 - KY(8467-TW) 投入長達 6 年時間開發碳纖維複合汽車輪圈，陸續取得歐洲、美國、中國等安規認證，搶攻汽車輪圈改裝 AM 市場，產品將於明 (21) 日揭幕的「台北國際汽車零配件展」中首度展出。

波力 - KY 主管指出，由碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝，相較鍛造鋁合金輪圈，重量減少 30%；使用者能在不改變輪輞情況下，根據輪輞孔洞更換輪輻，選擇性大。利用碳纖維複合材料製造輪圈，不僅大幅度減輕重量，還能顯著提高加速與制動性能，同時減少燃料消耗。

同時，波力 - KY 碳纖維複材輪輞採用模壓成型技術，輪輞內外環的表面光潔平整，同時確保輪輞的輪緣、輪唇、胎圈座、駝峰等尺寸標準，增加氣密性。碳纖維作為汽車材料的優點為重量僅鋼材的 20-30%，強度是鋼材的七倍。

產品認證方面，波力 - KY 有多款碳纖維複材汽車輪圈已通過第三方機構德國 TÜV 與美國 SAE J2530 產品檢測、中國極寒氣候路測、以及成都到拉薩的極端路況測試。

波力 - KY 目前共有 10 座汽車輪圈爐台可供生產，年產能可達 2.4 萬顆汽車輪圈，未來將分階段逐步提升產能。波力 - KY 並已和 14 家高級汽車銷售店或改裝店合作，打造 Bonny 碳纖維複材汽車輪圈的經銷旗艦店，第一階段於中國大陸一線城市成立 20 家經銷旗艦店，第二階段將擴增為 60 家。

波力 - KY 為專業碳纖維複材產品開發與製造商，從事碳纖維複材產品開發與製造已有逾 38 年經驗，擁有多項專利，主要產品為冰上曲棍球桿、羽球拍、網球拍與相關運動配件等，為全球最大冰上曲棍球桿製造商。近期更以碳纖維複材為核心進行產品多角化，憑藉自身研發，跨足碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝之汽車輪圈，跨領域進入汽車工業範疇，全力搶攻汽車輪圈改裝售後 (AM) 市場。

除備受矚目的碳纖維複材汽車輪圈，波力環球本業也持續積極研發，推出世界最輕量 355 公克冰上曲棍球桿與 68 公克專業攻防型羽球拍。