〈盛群新品發表會〉新款電源MCU通吃兩岸電動自行車訂單

MCU 業者盛群 (6202-TW) 今 (20) 日舉行新品發表會，總經理高國棟指出，先前在電動自行車耕耘已久，獲得中國客戶導入並享有高市占，今年起也打進國內電動自行車大廠供應鏈，提供電池充電器 MCU，未來隨著印度政府制定新法規，當地電動三輪車市場規模龐大，明年盛群該領域業績將持續成長。

高國棟表示，盛群近年積極布局電動自行車領域，提供類比轉數位 MCU，先前已打入中國電動自行車品牌，在中國享有高市占，每年出貨達千萬顆以上，今年起獲得國內電動自行車大廠採用，將在未來陸續貢獻營收。

高國棟看好，電動車趨勢確立，印度近期也擬將舊式三輪車，轉換成電動三輪車，有助業務推廣，未來盛群在台灣、中國與印度陸續取得實績後，晶片出貨量也可望顯著成長。

高國棟看好，儘管今年受疫情干擾，但客戶需求仍強勁，第三季營收達 15.06 億元，創歷史新高，第四季營收仍可維持高檔，全年營收年增幅達 2 成，改寫新猷。

展望明年，高國棟認為，在疫情沒有惡化及晶圓量取得充足下，明年仍可較今年成長，其中，部分常規型產品訂單已看至明年 4-5 月，且依據客戶訂單，明年晶圓需求量再較今年提升 1 至 2 成。