〈台股盤後〉台積電壓盤量縮收黑 12900點關卡得而復失

美股周一全面收黑，而美股期貨盤今 (20) 日雖反彈，亞股仍表現疲弱，台股早盤一度翻紅重回 12900 點關卡，但市場觀望氛圍濃厚，權王台積電成壓盤重心，鴻海、聯發科、大立光則扮演穩盤角色，尾盤受台積電遭賣單調節影響，指數下跌 45.97 點，收在今日最低點 12862.37 點，跌破 12900 點關卡，險守 5 日線支撐，成交量縮至 1466.83 億元。

電子權值股方面，台積電股價開低走低，尾盤遭賣單襲擊，終場下殺 1.4%，收在今日最低點 451 元，跌破 5 日線與 10 日線；股王大立光與鴻海走勢震盪，終場同步翻紅，大立光小漲 0.16%，收在 3090 元，鴻海則小漲 0.12%，收在 81.4 元；聯發科股價一路處於盤下，午盤後黑翻紅，上漲 0.72%，收在今日最高點 697 元。

IC 設計族群持續走揚，力旺、鑫創大漲逾半根停板，凱鈺、金麗科也漲超過 3%，創意、聯詠、盛群、聯陽、揚智表現也都不俗。

PCB 族群續成盤面焦點，新華漲逾 4%，松上、欣興、柏承、聯茂漲幅也都超過 2%。

韓廠 SK 海力士將買下英特爾 NAND 事業，在產業秩序重整下，有利市場價格持穩，不過，記憶體廠表現漲跌互見，華邦電、旺宏站穩盤上，模組廠宇瞻、宜鼎、十銓均收黑，威剛與群聯則逆勢走揚。

法人認為，美國大選前紓困方案難以達成，加上大選將至等不確定因素影響，且明日適逢台指期結算，市場觀望氛圍濃厚，盤勢表現震盪，須謹慎操作。