〈台股盤前〉美股開高走低收黑 壓抑指數續向上攻高

台股昨 (19) 日在蘋概三雄領軍，外資終止連三賣轉為買超 127 億元帶動下，指數大漲 157 點、收在 12908 點，短中長期均線全數站上 12000 點，有望推動行情續攻高，不過美國民主黨暗示新刺激法案，可能不會達成協議，美股開高走低收黑，恐影響台股呈現拉回區間震盪。

美國眾議院長佩洛西，針對新刺激法案談判發出最後 48 小時通牒，希望在大選前達成協議，但民主黨暗示週二大限前可能不會達成協議，美股尾盤賣壓大舉出籠，四大指數同步收黑。

美股道瓊下跌超過 400 點、跌幅 1.44%；標普同樣下跌逾 1%；那指下跌 192.67 點，或 1.65%；費半則有 0.58% 跌幅。

市場消息方面，iPhone 12 系列預購再傳佳音，iPhone 12 Pro 預購最搶手，出貨時間拉長到 11 月中旬，買家要到將近一個月後才能拿到手機。天風國際證券分析師郭明錤出預估，iPhone 12 與 12 Pro 開賣後首周末銷售量為 700-900 萬支，較 iPhone11 系列低，主要受 iPhone 12 Pro 初期供應不足影響，限制首周末銷量。

大同股臨會明日登場，市場派內定的大同新任董事長林文淵說，股權分布已經確定，市場派將取得 6 席董事席次，最晚 11 月初即可召開董事會推舉董事長；大同則對此不予評論。

美國政府計劃對開發中國家提供「好到難以抗拒」的貸款條件及其他財務協助，試圖以「銀彈攻勢」說服各國別採用中國華為與中興通訊所生產的 5G 通訊設備。美國國際發展局將派遣官員，會見開發中國家的政治人物及主管官員進行遊說。