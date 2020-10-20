國建與日本三井不動產合資開發南北雙建案 總銷估300億元

國泰建設 (2501-TW) 與日本三井不動產兩大建築、開發業龍頭，首度攜手揮軍住宅市場。雙方今 (20) 日宣布，將以 51％和 49％的出資比例，分別合資成立金華置業地產公司、板南置業開發公司，於台南、新北中和合作開發住宅大樓，未來建案總銷將達 300 億元。

國建董事長張清櫆表示，國泰建設今年邁入 56 周年，首次與日本不動產業界最大開發商三井不動產合資進行住宅開發，希望在下一個 50 年能持續精進住宅本業，擴大營收並多角化經營，積極朝不動產綜合開發商邁進，三井不動產具備豐富的不動產開發與規劃設計經驗，在台更擅長商場開發與經營，此次聯手可望成為台灣不動產業界最具影響力之策略聯盟。

台灣三井不動產董事長下町一朗表示，三井不動產在台灣以林口及台中港 OUTLET 為集團事業起點，目前在台灣不動產業界以商業設施開發營運所著稱，其實集團的住宅事業在日本長年持續獲得高評價及市占率，並與辦公大樓及商業設施，並列集團三大核心主力事業體。接下來三井不動產將以在日本累積培育累積的 know-how 及品牌力，期待與國泰建設產生加成作用，在台灣創造出前所未有的居住新價值及體驗，並獲得台灣消費者的青睞。

今天國建與三井並共同發表了新北中和及台南安平兩大住宅合作開發案。中和案基地緊鄰台北捷運環狀線中原站，基地約 5500 坪，為新北難得一見的大街廓開發，生活機能與交通均十分便利，未來發展可期；另外配合南台灣首間三井 OUTLET 落腳台南，南部住宅合作標的選於台南市安平區，基地規模約 2200 坪，基地緊鄰萬坪府平公園，預計明年 329 檔期公開。