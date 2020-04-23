國建每股擬配1元現金股利 今年業績可望走強

國建 (2501-TW) 去年獲利衰退，每股純益為 1.18 元，今 (23) 日董事會決議擬每股配發現金 1 元，為近 4 年來新低，依今天收盤價 17.85 元計，現金殖利率為 5.6%，將提 6 月 12 日股東會議決。國建今年有四大案將完工入帳，完工量將超越去年，全年營運可望較去年成長。

國建去年營收、獲利雙衰退，全年營收 116.24 億元，年減 18%，毛利率 27.21%，年增 1.2 個百分點，稅後純益為 13.71 億元，年減 62.04%，每股純益為 1.18 元。

國建今 (2020) 年預計推六大新案，包括桃園小檜溪將推兩案，總銷 30 億元，在北市南港也將推出總銷約 30 億元的都更案、央北重劃區也有 40 億元住宅新案，台中、台南也有新建案。

國建預計今年將有四大案將完工及入帳，包括桃園總銷 12 億元的「國泰水秀」、新竹 38 億元「國泰禾」、台中 27 億元「國泰 PLUS」，以及 40 億元的「O2 馥建築」，除「O2 馥建築」外，其餘三大案幾近完銷，今年完工量可望超過去年，全年營運有機會優於 2019 年。