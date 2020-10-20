10月面板報價續揚 雙虎Q4迎全年最旺

市調機構集邦旗下 WitsView 今 (20) 日公告 10 月下旬顯示器面板報價，電視面板延續 6 月以來漲勢，其中，55 吋電視面板均價達 155 美元，較 10 月上旬上漲 5 美元或 3.3%，市場看好，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第 4 季營運可望虧轉盈，攀上全年高峰。

除了電視面板報價續揚外，集邦統計，受惠遠距商機帶動筆電需求成長下，14 吋筆電面板均價也達 28.6 美元，較 10 月上旬上旬上漲 0.6 美元或 2.1%，27 吋顯示器面板價格則持平。

今年在疫情帶動遠距商機爆發下，筆電、平板等 IT 面板需求暴增，加上電視整機廠力拚追平全年出貨目標，同樣為購物節促銷備貨，讓面板產業下半年迎來反彈，在需求回溫、價格走揚雙重動能激勵下，市場看好，面板廠將擺脫近兩年虧損頹勢，營運正向發展，單季轉盈機率大增。

另一方面，群創明 (21) 日也將參與國際光電展，預期將推出視網膜光轉換 AM-Micro LED 拼接顯示器、一系列 MiniLED 高階顯示技術及解決方案，同時活化小世代面板產能，將首次發表液晶平板天線，搶攻航太級衛星天線市場。