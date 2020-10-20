智崴明年開幕專案量將創高 市占可望攀至9成

體感娛樂設備大廠智崴 (5263-TW) 今 (20) 日召開法說，董事長歐陽志宏表示，受到新台幣升值影響，今年毛利率恐降至 45% 左右；而下半年許多客戶已提前為明後年開幕做準備，明年開幕專案量創新高，預估市占率將持續攀升至 9 成。

對於近來新台幣匯率強勢，歐陽志宏指出，目前平均毛利率約 45-50%，但新台幣每升值 1 元，就會影響毛利率約 3 個百分點，今年上半年虧損主要就是受匯損影響，本業仍是獲利，預估受匯率侵蝕下，今年毛利率恐降至 45% 左右。

歐陽志宏表示，今年以來，雖受到疫情影響，一些客戶建置計畫推延，但並未取消，只是希望將交付期延後，下半年許多客戶已提前為明後年開幕做準備，同仁目前也分批前往客戶案場進行施工建置，如丹麥、英國、美國、越南、中國等。

歐陽志宏指出，今年原先預計有 7 至 8 個專案開幕，但受疫情影響而延後，目前客戶已付款要求明年開幕的據點有 14 個、完工設備有 20 座，將是歷年新高，將可依完工比例法認列營收。

智崴目前在高階體感設備市占率已達 85%，歐陽志宏表示，今年受疫情衝擊，將造成市場大洗牌，許多供應商將因此退出市場，加上明年開幕專案量創新高，預期明年市占率將持續攀升、達到 9 成。

智崴未來將開發多元與彈性的產品項目，歐陽志宏表示，過去做這類型市場的小型廠商很多，但許多小型供應商受疫情衝擊而倒閉，有利智崴進入市場，新開發的小型體感設備包括閃電對決、賽車模擬平台、飛行模擬器等。