〈記憶體整併潮〉為英特爾NAND代工後段封測 力成接單恐有壓

SK 海力士今 (20) 日宣布將買下英特爾 NAND Flash 與 SSD 事業，記憶體封測廠力成 (6239-TW) 做為英特爾主要後段封測廠，市場認為，海力士收購完畢後，封測產能轉自製的可能性大增，影響力成接單。對此力成回應，短期內對營運影響不大，長期則將視情況調整。

SK 海力士將買下英特爾 NAND Flash 與 SSD 事業，並取得英特爾位於中國大連、生產 3D NAND Flash 的 Fab68 廠房。

力成財務長曾炫章指出，交易案 2021 年才會獲得核准，收購初期是以 SSD 為主，其他產品得等到 2025 年，預計短期內對營運影響不大。

法人指出，力成原本就是英特爾 NAND Flash 與固態硬碟的後段封測，英特爾大連廠月產能約 3-4 萬片，對力成營運具有一定貢獻度，未來海力士買下英特爾後，海力士可能會將封測產能拉回自製，影響力成營運。

SK 海力士收購英特爾 NAND Flash 相關事業交易案，預計明年下半年獲相關政府批准後，SK 海力士將先以首付款 70 億美元，取得英特爾包括 NAND SSD IP 與員工在內的 NAND SSD 業務。

之後再以 20 億美元取得剩餘資產，包括製造 IP 與 NAND Flash 設計、研發人員及大連廠員工等，預計全部交易將於 2025 年 3 月完成。在交易完成前，英特爾將繼續在大連廠生產 NAND Flash 晶片。