台幣連2升收28.932元 外資觀望成交量能創波段新低

國際美元續弱，新台幣兌美元今 (20) 日早盤一度勁揚 2.7 角，觸及 28.68 元的價位，但終場在央行調節下，升幅收斂，以 28.932 元作收，升值 1.8 分，連續 2 個交易日走升，台北外匯市場成交值僅 6.25 億美元，創波段新低。

美股四大指數震盪走跌，台股今天表現相對有撐，下跌 45 點，收在 12862 點，但成交量能不到 1500 億元，創 10 月以來新低，匯銀人士指出，由於美國總統大選將至，市場觀望氣氛濃厚，外資操作愈趨保守，出口商買盤也驟降。

新台幣兌美元今天以 28.94 元開出後隨即走升，一度來到 28.68 元，升值 2.7 角，走勢與昨天相去不遠，但全日交投清淡，台北外匯市場成交值僅有 6.25 億美元，加上元太外匯市場總成交金額也只有 9.935 億美元，預料近日台幣仍維持區間整理格局。

觀察國際主要貨幣走勢，台幣兌美元今天小幅升值 0.06%，韓元升 0.12%，離岸人民幣升 0.07%，日圓則貶值 0.15%，泰銖同步貶值 0.32%；歐元兌美元強升 0.35%，英鎊升 0.12%，澳幣及紐元雙雙走貶。