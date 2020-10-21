〈紐約匯市〉美刺激談判歧異中前行 美元指數連二黑 觸及一個月低點 

美元指數周二 (20 日) 觸及一個月低點，連跌兩日，歐元漲勢顯著，投資人靜待美國大選前財政刺激磋商的結果，並消化新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的最新消息。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周二盤中最低跌抵 92.991，是 9 月 21 日以來最低價。歐元兌美元由黑翻紅、上揚 0.49%。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，對民主黨和川普政府達成刺激法案抱持樂觀態度，11 月初可能可以發放援助。白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 表示，佩洛西和財長梅努欽 (Steven Mnuchinc) 磋商有進展，雖然雙方還有很大的歧異。

即使雙方達成協議，參議院共和黨人仍可能是阻礙，因許多共和黨人表示反對規模 1.8 兆美元以上的刺激計畫，而眾議院民主黨人期望的規模是 2.2 兆美元。

美國總統川普周二表示，他希望的金額比民主黨大，並重申只要白宮和佩洛西達成協議，「參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 都會跟隨。」

StoneX 全球市場策略師 Yousef Abbasi 說：「我們必須考量美元疲弱可能持續更長一段時間，」雖然財政刺激磋商陷入僵局，但投資人已將目光投向 11 月 3 日大選之後。

Abbasi 說：「最樂觀的刺激題材就是『藍色浪潮』刺激題材：即拜登入主白宮、民主黨掌握參院多數席次，然後在 2021 年推出 4 兆到 5 兆美元和財政刺激相關的支出，還有拜登規劃的基礎設施、綠色能源等。」

儘管市場看好拜登完全執政可望帶來更多財政刺激，但投資人依然擔心出現爭議選舉結果，這會提高美元的避險魅力。

JFD 集團市場分析師 Charalambos Pissouros 說：「隨著美國大選逼近，新冠感染在全球確診人數激增，投資人可能會避免建立龐大的交易部位。」

美國和歐洲的不確定性，讓外匯市場在近期的波動區間波動，交易量下滑。

英鎊兌美元升值，兌歐元則貶值，投資人仍在尋找英國和歐盟年底前達成貿易協議的蛛絲馬跡。

本月以來，英鎊幾乎沒有變動。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，英鎊對負面消息的韌性，展現投資人對最終達成協議的樂觀情緒，「讓我們繼續期待貿易談判交出富建設性的進展。最近感覺像玩彈珠台，球被彈來彈去，但一點也沒遠離。」

澳幣疲軟，澳洲央行 (RBA) 周二的決策聲明保持鴿派基調，表示將維持高度寬鬆政策。

截至週二 (20 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.0959。-0.36%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1822 美元。+0.47%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.2940 美元。+0.00%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7064 美元。+0.00%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3187 加幣。-0.01%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.46 日圓。+0.03%