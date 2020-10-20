南僑9月純益創高 前9月EPS 2.57元超越去年同期

南僑 (1702-TW) 在油脂事業銷售順暢且泰國新產能挹注下， 9 月獲利創新高，推升前 9 月獲利超越去年同期，前 9 月每股純益達 2.57 元。

南僑今 (20) 日公告 9 月自結，稅後純益 1.55 億元，創新高，月增 49.04%，年增 36.84%，每股純益 0.63 元，前 9 月稅後純益 6.37 億元，年增 2.8%，每股純益約為 2.57 元。

南僑 9 月營收 17.68 億，創今年新高，年增率 15.29%，前 9 月營收 126.82 億元，年減 5.55%。

南僑 9 月獲利較去年同期大幅成長，係受惠於中秋節效應，兩岸油脂事業營收均較去年同期增加約 2 成；且泰國南僑也在米果新生產線挹注下，推升獲利大成長。

南僑泰國新增產線產能將開出，今年共新開兩條產線，將切入中國市場。其中，泰國南僑新增第一條產線已在 6 月量產，生產米果製品，全產能開出後，貢獻年營收 10 億元，目前以歐美市場為主，主管泰國廠業務總經理李勘文指出，泰國米果產品已透過電商通路切入中國市場。

泰國廠新增的第二條生產線，則將以麵包零食為主，設備已到位，預計今年底前全數量產。