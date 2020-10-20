台商不必再繞道境外設紙上公司 國內企業OBU開戶放行

企業未來要開境外帳戶不用再繞道，金管會今 (20) 日表示，國內企業可在國際金融業務分行 (OBU) 開立「授信目的」帳戶的草案預告作業已經完成，預計 10 月底前上路，未來企業不必設境外紙上公司才能開戶，將可讓金流更具效率，滿足國內企業的國際資金調度需求。

目前本土企業若想在 OBU 開戶，需繞道成立境外紙上公司，若不成立境外公司只能開 DBU 帳戶，但 DBU 有更高的外匯、稅負管制，金管會表示，OBU 本來可提供多元化外幣金融服務，且具外匯交易資金調度功能，為因應國際實施經濟實質法案的趨勢，協助台商辦理國際資金調度，因此決議開放本土企業可在 OBU 開立開戶，讓本土企業不用再繞道海外成立紙上公司再回頭開 OBU 帳戶。

金管會表示，授信目的帳戶的資金往來對象，限開立於 OBU、本國銀行境外分支機構、境外金融機構的帳戶，不可以涉及銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱的指定銀行帳戶。此外，授信目的帳戶之資金往來限於外幣與外幣間的交易，不可以兌換為新臺幣。

授信目的帳戶僅限運用於與授信相關的 8 項資金收付範圍，包括與授信目的直接相關及由該等授信所衍生的相關資金運用需求。

金管會進一步表示，OBU 辦理該法人外幣授信業務，除應落實現行授信業務相關之各項規範外，應依下列機制控管授信目的帳戶。其一，是該帳戶之開立、後續之運用範圍及結清銷戶等相關作業，應控管符合該法人之授信目的、相關資金用途及所衍生之國際資金調度需求態樣，且該帳戶應以授信資金撥入的方式開立，不得以匯入款方式開立帳戶。