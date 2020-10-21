人行阻升無用 離岸人民幣升至6.66 創27個月新高

市場期待美國民主黨和川普政府能在最後期限內達成新的刺激協議，市場樂見不確定因素消失，美元指數應聲走貶創下一個月來新低，帶動離岸人民幣勁揚。周三 (21 日) 離岸人民幣收在 1 美元兌 6.6601 人民幣，升值 171 基點，盤中甚至一度逼近 6.65 關卡，創下 2018 年 7 月以來新高。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

今日中國外匯管理局將人民幣中間價調升 149 基點，報 6.6781。此外離岸人民幣在周三早晨開盤後，持續挑戰 6.65 關卡的支持力道，盤中一度升破 6.65，來到 1 美元兌 6.6498 人民幣。

儘管中國央行將遠期售匯業務外匯準備金率從 20% 下調至零，但影響只是一兩個交易日，只要美元持續走貶就難以阻擋人民幣匯率持續升值態勢。

景順投信認為目前人民幣匯率看漲的人氣升溫主要得益於三個因素，一是市場對中美關係緩和有所期待，二是大量全球資金持續加碼人民幣資產，三是對照歐美新冠疫情捲土重來，中國經濟率先復甦，提升人民幣資產的避險屬性。

另一位華爾街對沖基金經理則認為，目前人民幣看漲的人氣大幅回升，法人圈觀察到中國人行在下調遠期售匯業務外匯準備金率後，並無推出新政策壓低人民幣升勢。因此他們認為中國人行此舉並不是為了大幅阻升人民幣匯率，因此外資再重新回到看升人民幣的陣營內。