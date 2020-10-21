科技早鳥就愛一次到位！瑞信：iPhone 12 Pro需求更勝iPhone 12

蘋果 (AAPL-US) 新推出的 5G 高階手機 iPhone 12 Pro 似乎初步需求旺盛，更勝 iPhone 12，因為各地區等待交貨的時間都相當長。

瑞信分析師 Matthew Cabral 研究報告指出，截至週一 (也就是消費者實際購買蘋果新機的時間只有 4 日) 預約訂單似乎已與 iPhone 11 週期中的時點相同。

所有市場中，iPhone 12 Pro 的等待交貨時間比 iPhone 12 還長，Cabral 說，「符合高階使用者更有可能在發布週期的早期階段搶先購買。」

他指出，IPhone 12 Pro 的需求似乎在亞洲最高，因日本和南韓多數機種的等待時間都超過 3 週，中國地區需等待 2 至 3 週。相比之下，歐洲地區要等待 1 至 3 週，美國地區不到 2 週。

若是 iPhone 12 基本款，在美國交貨時間不到 1 週，其他地區如加拿大、日本和香港的交貨時間則約 1 至 2 週。等待交貨時間似乎不會因為選色問題而縮短或延長。

Cabral 的調查結果符合天風國際分析師郭明錤的說法，郭明錤指出 iPhone 12 Pro 的需求較預期強烈，因為中國需求量很高。

先前德國商銀分析師認為，iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 的差別僅在相機，價格卻直奔 1000 美元，吸引力不足。「我們擔心，這次發布會沒有給科技迷追求最高階機種的強大理由，一般消費大眾可能會轉向購買 iPhone 12/12 mini，而非 iPhone 12 Pro/Pro Max。」

蘋果上週五開始接受 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的訂單，並於本週五開始交貨。另外，5.4 吋的 iPhone 12 Mini 和 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 自 11 月 6 日起甫接受預訂。

蘋果週二股價上漲 1.32%，收 117.51 美元，漲幅大於同日大盤。S&P 500 上漲 0.47%、道指上漲 0.4%、納指上漲 0.33%。