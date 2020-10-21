〈財報〉車市反彈與個人電子成長雙動能 德儀營收獲利超預期 激勵盤後漲勢

類比及數位 IC 設計與製造龍頭德儀 (Texas Instruments) 週二 (21 日) 於美股盤後公布第三季財報，受惠於車市強勁反彈以及遠距需求帶動個人電子產品需求激增，德儀第三季交出近兩年首見營收成長，第四季財測亦打破華爾街預期，激勵盤後股價勁揚。

德儀 (TXN-US) 週二收盤小漲 0.05%，以每股 150.83 美元作收，而在盤後公布財報後，德儀股價上漲 1.11% 至每股 152.5 美元，比年初股價高出 17.6%，已逐步回升至 10 月所創下的 52 周高點 155.88 美元。

德州儀器日線圖 (圖: Google)

Q3 財報 GAAP 關鍵數據：

EPS 報 1.45 美元，略低於去年同期的 1.49 美元，年減 3%，優於 FactSet 預期的 1.28 美元

營收報 38.2 億美元，年增 1%，優於市場預期的 37 億美元

毛利率報 64.3%，略低於市場預期的 64.6%

營利率報 42.2%，優於市場預期的 40%

淨利報 13.5 億美元，低於去年同期 14.2 億美元，年減 5%

部門概況

類比 IC 營收報 28.7 億美元，年增 7%，優於市場預期 25.7 億美元

嵌入式處理器營收報 6.51 億美元，季增 19%，年減 10%，優於市場預期 5.72 億美元

其他產品部門營收報 3 億美元，年減 19%

公司聲明與展望：

德儀表示，受惠於車市需求的強勁成長以及個人電子產品需求增加帶動，第三季度營收季增 18%，年增 1%，營收與 EPS 表現皆優於公司上季的財測。

執行長 Templeton 指出，公司核心業務中，占營收總額大部份的類比 IC 受惠於電源與訊號鏈產品雙雙成長，使第三季營收季增至 18%，營利率與毛利率也因此上升。

不過，嵌入式處理器中圍控制器與處理器皆出現下滑，儘管營收較上季仍增加 19%，然而與去年相比下滑 1 成。包含客製晶片、演算器和其他產品部門營收為 3 億美元，較去年同期減少 7200 萬美元，年減 19%。

另一方面，Templeton 表示，「在過去 12 個月中，德儀營運現金流達 58 億美元，再次突顯公司商業模式的實力，同期自由現金流為 52 億美元，佔總營收 38%。這也反映出公司產品組合的品質和有效率的生產策略，包括 300 毫米波類比 (Analog) 生產的收益。」

Templeton 提到，「我們在過去 12 個月中，透過股票回購和發放股利方式來回饋股東 64 億美元，同期的股利佔自由現金流 64%，體現公司的可持續性。我們也在 9 月時宣布增加 13% 的股利發放，以表示我們將所有自由現金流回饋給投資人的承諾。」

至於後續華為對德儀的影響，德儀於電話會議中表示，此前華為約占德儀 2% 的營收，由於 9 月中旬已正式下達禁令，因此第四季財測中已不包含任何華為訂單。

Q4 財測展望