Google回應：美司法部反壟斷訴訟存嚴重缺陷

週二 (20 日) 美國司法部對 Google (GOOGL-US) 提起反壟斷訴訟，指控其扼殺競爭並傷害消費者，Google 回應，美國司法部提起的訴訟存在「嚴重缺陷。」

美國司法部週二正式對 Google 提起反壟斷訴訟，這是美國司法部進行長達一年多的調查結果，自 1990 年代微軟陷反壟斷風暴後的最重大訴訟。

美國司法部副部長 Jeffrey Rosen 稱：「如果美國府不執行反壟斷法來促進競爭，我們可能會失去下一波創新。如果發生這種情況，美國人可能永遠也看不到下一個 Google。」

擔憂美國人可能永遠也看不到下一個 Google，美國司法部正式提告 Google。(圖片：AFP)

Google 全球事務高級副總裁兼首席法律官 Kent Walker 回應：「司法部今天的訴訟存在嚴重缺陷，人們使用 Google 是因為他們選擇這麼做，而不是被迫這麼做，也不是因為他們找不到替代品。這次訴訟對消費者沒有任何幫助。相反，它會人為地支持低品質的搜尋替代，提高手機價格，讓人們更難獲得他們想要使用的搜尋服務。」

Kent Walker 還提到，這起訴訟忽略更重要的一點，那就是消費者選擇使用 Google 的服務是因為他們想這麼做，因為切換預設設定很輕易就能辦到。消費者使用大量專業搜尋引擎 (如旅遊搜尋引擎 Expedia 、餐廳預訂服務 OpenTable)，甚至使用 Twitter 等平台來尋找 Google 之外的資訊。

Kent Walker 說，蘋果 (AAPL-US) 選擇在瀏覽器桌面添加 Google 搜尋功能，是因為它是最好的，蘋果 CEO 庫克曾稱讚這項服務，這並不是獨佔的狀況，競爭對手也需要付費才能出現在蘋果的 Safari 瀏覽器中。

微軟在 Windows 設備上預裝自家服務 (Bing)，而不是 Google 。在 Android 設備上，促銷協定允許 Google 免費發佈其技術以降低消費者手機成本。