搶Nextdoor市場！臉書推Neighborhoods鄰居社群功能

受到後起社群新秀 Nextdoor 的啟發，社群媒體巨頭臉書 (FB-US) 週二 (20 日) 公布新功能，將提供臉書用戶類似於 Nextdoor 的鄰居聯繫功能「Neighborhoods」，使鄰近用戶間的互動能更為緊密，以增加臉書用戶的使用率。

臉書的社群媒體顧問 Matt Navarra 在推特上分享臉書名為「Neighborhoods」新功能，用戶可以在其中填寫自己的「鄰居資料」，一名臉書發言人也證實目前該功能正於加拿大的卡加利 (Calgary) 進行測試。

發言人表示，用戶比以往更頻繁使用臉書來參與當地社區活動，因此，為了滿足用戶需求，目前「Neighborhoods」正在進行測試，以提供用戶與鄰居聯繫的管道。

近年來，臉書近年來為了讓用戶間的互動更為緊密，推出私人團體與訊息等功能提升使用率，更鼓勵用戶針對不同群體的連結推出特定的個人資料介紹功能。

而這一切與 Nextdoor 的崛起有關，Nextdoor 將社會網絡縮小至社區，建立了一套社群媒體並一炮而紅，目前 Nextdoor 為全球超過 26.8 萬個社區提供服務，全美有四分之一的社區使用，每個社區都是一個小型社交網絡，用戶可以透過 Nextdoor 做所有事情，包含出售二手商品與發布社區新聞等。

Nextdoor 目前已籌集約 4.7 億美元的資金，據彭博社上周報導，Nextdoor 也正在考慮上市的可能性。

過去當臉書進入新市場時，往往都會改變該市場的競爭結構，以臉書在美國推出的約會軟體 Facebook Dating 為例，Facebook Dating 推出後，原先該市場的 Match Group 的股價便下跌 7%。

臉書模仿競爭對手切入市場的策略已行之有年，多年來飽受批評，複製 Snapchat 的限時動態 (Stories) 功能便是其中一例。

目前臉書因涉及非法壟斷，正遭受美國聯邦貿易委員會 (FTC) 與司法部 (DOJ) 等許多監管機構的調查。