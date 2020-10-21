遠傳旗下德誼iPhone 12預約需求強 全年業績年增逾1成

遠傳 (4904-TW) 旗下蘋果專賣店德誼數位總經理黃麗容今 (21) 日表示，iPhone 12 預約量較去年同期增加 3 倍，以大尺寸的 iPhone 12 Pro、新色藍綠色最受歡迎，預期可推升本季業績為全年高峰，今年業績估可年增逾 1 成。

黃麗容指出，德誼上週五 (16 日) 開放預約 iPhone 12 系列新機，截至 20 日為止，由於新機大改款並支援 5G，預約量較去年成長 3 倍，其中，7 成消費者選擇 iPhone 12 Pro、顏色以新色藍色綠色最受青睞，容量則以 128GB 最受歡迎。

黃麗容表示，隨然上半年疫情影響消費力道，不過隨著 iPhone SE 上市、三倍券發行，整體業績逐步回溫，加上 iPhone 12 有望掀起換機潮，有望推升全年業績年增逾 1 成。

門市拓展方面，目前德誼全台約有 38 間門市，預計年底前將在林口三井開設新門市、總計 39 間，其中近 7 成門市座落於百貨及購物中心，黃麗容指出，由於百貨可提供一站式服務、顧客忠誠度較高，因此明年展新店仍會以百貨為主。

新冠疫情讓不少業者搶進電商平台，德誼是否有意拓展電商業務，對此，黃麗容回應，公司目前專注在經營實體門市，滿足消費者不同需求，短期仍先積極拓展新據點。