美國大選變數多 逾7成投資人考慮選前調整投資組合

美國總統大選 11 月 3 日即將登場，根據瑞銀最新調查，全球約 72% 投資人有考慮在大選前調整投資組合，62% 的受訪者表示將根據選舉結果近調整投資組合，其中又以醫療保健、5G 網路與綠色復甦為熱門標的。

瑞銀在 9 月下旬到 10 月初對全球 14 個市場、約 4000 多名投資者與企業家進行調查，72% 的投資者表示，考慮在大選前調整投資組合，其中 62% 受訪者計劃將按照大選結果進行額外調動。

調查指出，66% 投資者考慮在未來 6 個月投資醫療保健，62% 則考慮投資 5G 網絡，另有 56% 表態正考慮鎖定綠色復甦進行投資。

調查結果顯示，美國投資者看好區內短期經濟和市場前景, 升高幅度比例在全球排第二位，50% 受訪者對經濟前景感到樂觀，比重高於三個月前 41%，另有 55% 投資者對股市感到樂觀，比例同樣高於上次調查 44%，全球 49% 投資者認為美國市場的投資仍具吸引力，高居所有地區之冠。

此外，55% 亞洲投資者對當地未來 12 個月的經濟前景表示樂觀，與全球平均水平一致，多數亞洲受訪者表示，考慮在美國大選前後調整其投資組合，其中有 80% 考慮選舉前調整，65% 計劃在選舉後進行。

瑞銀財富管理聯席總裁 Iqbal Khan 表示，美國大選和新冠肺炎疫情充滿變數，投資者偏向看好其當地市場多於全球市場，適逢美國大選前後, 投資者應將投資分散於全球各地, 避免因為過度集中本土市場而導致損失。