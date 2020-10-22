〈宏碁新品發表會〉旗下宏碁智新推空氣清淨機 搶攻清新商機

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日舉辦全球線上發布會，旗下宏碁智新宣布推出 acerpure cool 二合一空氣循環清淨機、acerpure pro 高效淨化空氣清淨機，跨足空氣清淨消費市場，瞄準智慧家電市場，也預計年底前，將空氣清淨機推廣至印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼等亞太市場。

宏碁智新董事長侯知遠表示，疫情帶動人類對居家空氣品質重視，針對循環對流、懸浮微粒或細菌等有害物質的隔離、除臭、淨化設計需求提升，因此，宏碁智新以 AI 偵測與數據分析技術為核心，結合空氣品質解決方案，打造全新空氣清淨機，跨足消費市場，延伸品牌生活風格價值。

宏碁表示，acerpure 全系列搭載三效 HEPA 高規濾網，可過濾 PM1.0 微粒及 99.97% 的 0.3µm 懸浮微粒與去除細菌，搭配智慧偵測 PM1.0 功能，可即時顯示空氣品質變化，並智慧調節運轉模式。

宏碁表示，自 10 月 22 日起，acerpure cool 二合一空氣循環清淨機、acerpure pro 高效淨化空氣清淨機，將正式再指定通路上架，售價則分別為新台幣 10990 元、35000 元。

此外，宏碁也推出全新 Halo 智能音響，是首款支援 Google Assistant 並搭載 DTS Soun 的智慧音響，其中，RGB 燈光可提供使用者自行定義，結合音樂營造合宜氛圍、選擇適當燈光顏色配置。