聯電遭美司法部控侵害營業秘密案 可望以6000萬美元罰金和解

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (22) 日公告，就美國司法部與公司等被告間的營業秘密案，提出建議量刑書狀，據雙方討論，合理預期的可能解決金額為以 6000 萬美元和解，但結果仍待法院核准。

針對遭美國司法部起訴侵害營業秘密等罪名案件，聯電表示，持續與美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。

聯電已於台灣時間 10 月 22 日，就美國司法部與公司等被告間營業秘密刑事案件，提出建議量刑書狀。聯電預期法院近日將開庭審理本案，為此，聯電與美國司法部各向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名、及罰金美金 6000 萬元。

聯電表示，根據雙方討論，合理預期可能解決金額為美金 6000 萬元，但結果仍待法院核准。

美國司法部於 2018 年 11 月，指控聯電與中國福建晉華 2 家公司，及福建晉華總經理陳正坤與其他 2 位聯電主管，共謀竊取美光製造 DRAM 的營業祕密，市場當時最高傳出，聯電可能面臨 200 億美元的天價罰金。

若此次聯電與美國司法部順利達成協商，聯電需支付的罰金可能僅 6000 萬美元 (約 17.2 億元)，約影響每股純益 0.13 元，遠低於外界原先預期；若判決近日確定，聯電將在第四季財報認列業外損失。