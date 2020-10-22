奇偶營運擺脫谷底 安控專案陸續重啟明年發酵

安控廠奇偶 (3356-TW) 今年受新冠疫情影響，許多政府標案、企業專案被迫暫停，不過隨著需求回升，營運擺脫谷底，第 3 季底陸續重啟專案並進入測試，預期明年第 1 季挹注營運表現。

奇偶主要布局歐美市場，其中美國市場占整體營收比重約 5 成、歐洲占 3 成，其餘為台灣、日本等亞洲地區，不過今年上半年歐美疫情大爆發，導致整體經濟活動趨緩，貨運、訂單都受影響。

奇偶表示，雖然多數地區持續實施限制令，企業未取消居家上班，不過需求量已開始逐步回升，尤其第 3 季底、第 4 季初遞延的大型專案陸續重啟測試，產品拉貨動能也同步回溫，預期大型專案有望明年開始挹注營運表現。

奇偶指出，儘管近期客戶訂單陸續回籠，但整體經濟尚未全面復甦下，客戶下單狀況仍趨於保守，量還不到疫情前的水準，法人認為，隨著拉貨動能提升，奇偶已擺脫營運谷底。

奇偶近期研發人臉辨識的 AI 網路攝影機及監控系統等產品，目前也陸續接獲新客戶訂單，奇偶表示，雖然該產品毛利較佳，有望帶動整體毛利率表現，但產品需要經過多次測試，需長時間布局。

奇偶 9 月營收 1.06 億元，月增 9.6%、年增 0.89%；第 3 季營收 2.95 億元，季增 24.3%、年減 17.4%；前 9 月營收 8.61 億元，年減 18.8%。