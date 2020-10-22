第一銀行「e-First智能理財」簡單3步驟輕鬆搞定投資大小事

第一銀行的「e-First 智能理財」系統今 (22) 日正式上線，透過全方位市場分析演算，結合 Robo-Advisor(以自動化工具提供證券投資顧問服務) 專業建議，投資人只要動動手指，設定投資目標、投資年期和金額，系統就會根據客戶投資屬性及理財需求，提供最適投資組合規劃，簡單 3 步驟就能輕鬆投資。

金管會 2017 年開放自動化工具提供證券投資顧問服務，吸引金融機構爭相推出機器人理財服務，有別於其他金融機構的智能理財服務，第一銀行的「e-First 智能理財」首創「晨星演算法」，結合 AI 及投研團隊，運用資本市場假設 (CMAs)、策略性資產配置 (SAA) 及財富管理預測引擎 (WFE)，同時納入晨星公司 (Morningstar) 超過 300 位專家的研究分析，搭配第一銀行架上基金，提供客戶 10 組具全面性及前瞻性的專屬投資組合建議。

為滿足客戶理財需求，「e-First 智能理財」提供 6 種投資計畫，包括：子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休計畫、就是想存一筆錢及樂齡退休月月領，其中，第一銀行首創「樂齡退休月月領」之投資計畫，讓客戶規劃在幾年後開始每月固定領取一筆金額持續數年，即可試算出目前須投入多少資金，讓退休族群做好退休規劃，擁有黃金退休人生。

此外，系統更提供全年無休地監控績效服務，碰上重大金融事件或每季檢視須調整投資組合內容時，「e-First 智能理財」將提供再平衡建議通知，解決現代人沒時間至分行臨櫃進行理財諮詢、自行追蹤績效及不知如何調整投資組合的難題。

「e-First 智能理財」不僅具有線上操作的便利性，且定期定額 / 單筆投資金額分別只要 3,000 元或 3 萬元，即可享有專屬於高資產客戶的專業投資建議服務。

第一銀行表示，即日起到今 (2020) 年底，第一銀行推出投資組合免平台使用費的限時優惠。無論是剛開啟第二人生的退休族群，「e-First 智能理財」都是人生各階段投資理財的好幫手。

