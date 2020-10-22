統一超聯名主題店連發 升級超商座位經濟成場景經濟

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今年以來積極強化聯名主題店的布局，繼上周甫推出首間 7-ELEVEN 角落小夥伴聯名店後，今 (22) 日再宣布 SNOOPY 史努比聯名店將開出二號店，統一超指出，聯名店可帶動單店來客成長 20-30%，並帶動超商座位經濟升級為場景經濟。

7-ELEVEN 說明，近年來積極開設多元型態複合店型，除了 Simple-Fit 概念店、Big7、X-STORE 等複合店型，更與世界知名品牌、肖像的聯名主題店架構場景經濟學，透過「跨界聯結、空間體驗、社群共享」三大策略，2 年內已推出 11 家品牌聯名店，有效帶動單店來客成長 20-30%。

而 7-ELEVEN 今年新推出的 SNOOPY 史努比聯名店首店，開幕不到半年已吸引上百萬人次造訪，因此，統一超趁勝追擊，將於北車商圈再開出史努比聯名二號店，店鋪設計除了將花生漫畫 (PEANUTS) 歷年來的經典素材融入，為呼應地球日 50 周年，也加入史努比環保概念全新圖素。

7-ELEVEN - 角落小夥伴主題店。(圖：統一超提供)

此外，統一超上周甫推出近年迅速竄紅的療癒系肖像 Sumikkogurashi 角落小夥伴主題店，由日本 San-X 繪製專屬 7-ELEVEN 獨家使用的烘焙主題廚師造型圖， 門市共提供 23 個座位，以及超過 40 坪的休憩與打卡體驗空間。

統一超強調，希望透過聯名主題店的門市空間重設計、限定獨賣商品，讓超商座位成為全新體驗場景，並搭上社群共享的趨勢，提高經營聲量。