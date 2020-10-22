散戶投資熱 二款券商App下載量大增

由於今年來台股指數衝上歷史高點，並吸引龐大年輕新投資戶加入，不少投資人積極透過行動裝置下載券商 App，以隨時掌握行情，近來有兩款券商 App 下載量大增，分別為日盛證券的「日盛 Online」以及凱基證券的「隨身 e 策略」App，尤其日盛 Online 上周湧入下載量，較平日大增 200 倍。

日盛證券總經理黃進明指出，近來日盛證獲獎連連，帶動投資人湧入下載自家的 App，上周更創下較平日下載大增 200 倍的優異成績，還一度啟動了資安的安全機制，超乎預期，反映日盛近年來在金融科技上投入龐大資源，已有明顯成效。

黃進明說明，為解決投資人的痛點，降低學習障礙，日盛證 App 主打結合金融科技和財務模型，再輔以簡單易上手操作的介面，由於內建多項強大功能，如甫獲得第 17 屆國家品牌玉山獎最佳產品獎肯定的「財報模範生」，以及「合理股價」等功能，因此有效推升日盛 Online App 下載量。

據統計，上周日盛 Online App 創下 android 系統財經類下載排行榜第 1 名，同時也位居券商類排名第 1 名，而 iso 系統財經類下載排行榜則拿下第 5 名、券商類第 1 名。

而凱基證指出，國內使用手機裝置上網的民眾已高達 97.7%，近來全新推出行動交易系統「隨身 e 策略」App，上架不到 1 個月已吸引破萬人登入體驗。

凱基證進一步說明，隨身 e 策略除了提供一般交易系統的下單帳務服務，更依照投資人的需求，增加策略選股工具，投資人可自訂選股策略，並透過系統內的歷史回測功能，檢測自訂策略的勝率。

另外，看準國人對海外投資的需求，凱基證隨身 e 策略也提供美、港、陸股的個股盤後資訊加值服務，如營收分析、獲利能力分析等訊息內容。